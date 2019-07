Nore razmere na mladinski dirki, fantje plavali v luži #video

Vremenske razmere v Savojskih Alpah so pred dnevi prireditelje Dirke po Franciji prisilile, da so prekinili 19. in skrajšali 20. etapo, vodstvo mladinske kolesarske dirke Vuelta al Penedes v Kataloniji pa v nedeljo niso imeli nobene milosti. Mlade kolesarje so pustili dirkati v povsem nemogočih razmerah.