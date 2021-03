Belgijci poskrbeli za podelitev kot iz znanstvene fantastike #video

Zmagovalec dirke Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) začudeno pogleduje proti uradnemu podeljevalcu. Foto: Guliverimage

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel prevzema medaljo za 3. mesto. Foto: Guliverimage

Organizatorji dirke so zgledno poskrbeli tudi za varnost, saj so v ciljni ravnini postavili novodobne zaščitne ograje brez odkritih 'nogic', kot narekujejo nova pravila Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Gre za premierno predstavitev novih ograj, o katerih se je začelo razpravljati po lanski hudi nesreči v cilju prve etape Dirke po Poljski, v kateri jo je hudo skupil Nizozemec Jakob Jakobsen.

This is absolutely fantastic to see! Big respect to @E3SaxoClassic with these upgraded barriers. I would love to see more of this! pic.twitter.com/Xpu5vCHF0I