Nekdanji skakalec in najbolj vroč slovenski kolesar se vrača v Slovenijo

V ljubljanskem Mestnem muzeju je bila uvodna novinarska konferenca posvečena jubilejni, 25. mednarodni kolesarski dirki Po Sloveniji, ki bo tudi letos potekala v tradicionalnem terminu, od 13. do 17. junija. Ob srebrnem jubileju so organizatorji dirke, Kolesarski klub Adria Mobil, dirko podaljšali za en dan. Za osrednjo novico dneva pa je poskrbel Primož Roglič, ki je potrdil prihod na slovensko kolesarsko pentljo, ki jo je leta 2015 že osvojil.

Lani so prvč vpeljali slogan Fight for green/Boj za zeleno in to bodo nadaljevali tudi letos. Foto: Vid Ponikvar

Ob obletnici in vse večjem zanimanju najboljših profesionalnih ekip za dirko Po Sloveniji, ki ima odličen termin pred znamenitim Tour de France, bo največji kolesarski praznik pri nas dobil nove razsežnosti. Kot poudarja direktor dirke Bogdan Fink, je zanimanje za letošnjo dirko še večje.

Od Lendave do Novega mesta v petih dneh

Dirka vsako leto privablja vrhunske kolesarje in tiste, ki si utirajo pot med najboljše na svetu. Lani so jo predvajali tudi na Eurosportu in tudi letos bo tako. Dirko bo tri dni mogoče spremljati na Eurosportu 1 in dva dneva na Eurosportu 2, prav tako pa bo dirko predvajala nacionalna televizija.

Lani je dirka obiskala tudi Otočec. Foto: Vid Ponikvar

Letošnja izvedba – s posebnim, srebrnim leskom ob 25. obletnici – bo prav zaradi jubileja potekala kar pet dni. Vse se bo začelo v Lendavi in tradicionalno končalo v Novem mestu. Kolesarska karavana bo obiskala tudi Mursko Soboto, Maribor, Rogaško Slatino, Slovenske Konjice, Celje, Ljubljano, Kamnik in Trebnje.

Na skupno 664 kilometrov dolgo traso se lahko odpravi največ 25 ekip, skupno 175 kolesarjev. Doslej se je prijavilo 19 ekip iz 15 držav Evrope, Amerike, Bližnjega vzhoda in Južne Afrike. Prihaja pa tudi najbolj vroč slovenski kolesar.

Primož Roglič, nedavni junak Baskonije, se vrača na kraj, kjer se je njegova pot začela strmo vzpenjati

"Znova pričakujem izjemen boj za osvojitev zelene majice vodilnega in imenitnega pokala – replike 5.200 let starega kolesa z Ljubljanskega barja. Ob 25. jubileju dirke se veselim dejstva, da bom znova tudi sam na štartu te dirke, na kateri bom, sicer tokrat v barvah nizozemske ekipe Lotto Jumbo, branil naslov prvaka iz leta 2015, ko sem zmago prikolesaril KK Adrii Mobil," je na novinarski konferenci povedal posebni gostPrimož Roglič, med drugim tudi nedavni zmagovalec dirke svetovne serije po Baskiji.

Primož Roglič je dirko Po Sloveniji osvojil leta 2015, ta pa je bila njegova odskočna deska za tujino. Foto: Vid Ponikvar

Roglič je namreč poleg Luke Mezgeca (avstralska ekipa Orica GreenEdge), Mateja Mohoriča (Bahrain Merida) in Janija Brajkoviča (KK Adria Mobil) tudi ambasador 25. dirke Po Sloveniji.

Tako Roglič kot Fink ocenjujeta, da bo letošnja trasa izjemno zahtevna. Bržkone bo najtežja četrta etapa med Ljubljano in Kamnikom. Tokratno dirko ne bodo odločali zgolj hribolazci ali sprinterji, pač pa kolesarji, ki bodo kos celotni razgibanosti proge, vključno s sklepnim kronometrom. Tej dirki na čas bo namenjena zadnja etapa letošnje zelene pentlje med Trebnjim in Novim mestom, najhitrejšega na kronometru pa bo odločila trasa, dolga 24 kilometrov.

Za kratek čas tudi na Madžarsko

"Dosegli smo lep jubilej, dirko organiziramo že četrt stoletja in praktično stalno raste. Pričakujem, da bomo videli še eno lepo dirko, ki bo znova tudi v prenosu na Eurosportu 1 in 2, skupno bo neposredni prenos dirke predvajan v več kot sto različnih državah. Tako si bodo lahko gledalci po vsem svetu ogledali, kako lepa je Slovenija. Zato slogan Fight for Green, ki ni samo sinonim boja za zeleno majico, ampak simbolizira tudi boj za ohranjanje okolja za vse nas in naše naslednike. S tekmovalnega vidika bom rekel le to, da upam na zmago slovenskega kolesarja," pravi Fink.

Direktor dirke Bogdan Fink ima polne roke dela, da bo s svojimi pomočniki dirko izpeljal na vrhunski ravni. Foto: Vid Ponikvar

Dirka bo letos zamenjala tudi državo, saj bo za kratek čas obiskala Madžarsko, prek katere še ni potekala. "Zahvala gre vsem občinam, mestom in sponzorjem, ki so pristopili k projektu dirke Po Sloveniji. V zadnjih letih je nepogrešljiv partner dirke Adria Mobil, sicer tudi pokrovitelj najboljšega slovenskega kolesarskega kluba. Izpostaviti je treba tudi podjetje Telekom Slovenije, ki je že 25 let podpornik največje slovenske kolesarske dirke. Z lanskim vstopom Slovenske turistične organizacije v projekt pa smo s televizijskim prenosom še dodatno nadgradili prireditev in se na ta način približali največjim svetovnim dirkam," dodaja Fink.

Nov mejnik v zgodovini

Vzporedno z bojem kolesarskih matadorjev bo letos potekal tudi "promocijski boj" za najboljšega gostitelja 25. dirke Po Sloveniji, ki bo znova minevala v znamenju slogana Fight for green/Boj za zeleno. Posebna žirija bo naj gostitelja med občinami razglasila po koncu dirke. Tako kot kolesarji se bodo tudi občine potegovale za poseben pokal – repliko 5.200 let starega kolesa z nadpisom Naj gostitelj 2018.

Mojca Novak Foto: Vid Ponikvar

Predsednica organizacijskega odbora dirke Po Sloveniji Mojca Novak izpostavlja, da je jubilejna 25. dirka nov mejnik v zgodovini športnega, kolesarskega dogodka: "Prizadevni organizatorji, nekoč člani Kolesarskega društva Novo mesto, od leta 2006 Kolesarskega kluba Adria Mobil, so prvič organizirali dirko v počastitev rojstva nove države in to tradicijo – z izjemo leta 1997 – ohranili vse do danes. Mejnik, pod katerim se izpisuje izjemna statistika – skoraj 19 tisoč prevoženih kilometrov skozi 62 slovenskih mest, gostiteljev startov in ciljev posameznih etap, 1.525 kolesarjev, 56 držav s štirih celin in še in še –, je več kot imeniten. Če bi temu dodali še odmevnost dogodka, pod katerega se podpisujejo dolgoletni zvesti sponzorji, kot so Telekom Slovenija, Adria Mobil, Fiat, ter izjemni partnerji dogodka, ki so se zgodbi pridružili lani s Slovensko turistično organizacijo na čelu, je to dejansko mejnik, ki je vreden svojega srebrnega leska. In odlična popotnica za nov list v zgodovini organizatorja in aktivnega tekmovalca – KK Adria Mobil, krovnih združenj, gostiteljev vsakoletne kolesarske karavane ter države in regije kot celote."

"Ob 24. izvedbi slovenske zelene pentlje smo dodali še slogan: Fight for green. S sliko, ki jo je Eurosport prenesel v milijone domov kolesarskih navdušencev, je Slovenija dokazala, da je Boj za zeleno hkrati zaveza in imperativ vseh nas in ne zgolj simbol kolesarskega boja za prevlado na dirki in končno zmago na ciljni črti zadnje etape."