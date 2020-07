Našli nadomestnega prireditelja kolesarskega EP

Kot je sporočila zveza, bo EP v cestnem kolesarstvu potekalo med 24. in 28. avgustom v Plouayju. Do dogovora so pri UEC prišli po sodelovanju s francosko kolesarsko zvezo in lokalnimi oblastmi v tem kraju, ki je sicer močno povezan s kolesarstvom.

Podrobnosti tekmovanja še niso določene, UEC pa je že sporočila, da bodo predvidoma najprej na sporedu vožnje na čas, potem pa še cestne dirke, najmočnejša v moški konkurenci elite je predvidena za 26. avgust. S tem datumom so se prilagodili koledarjem večine evropskih zvez, ki bodo 23. avgusta izvedle državna prvenstva, obenem pa omogočili tekmovalcem, da po dirki odpotujejo na start dirke po Franciji.

"Dogajanje je izjemno težko zaradi posledic covida-19. To, da bomo lahko izpeljali EP, je nedvomno izjemen dosežek, na katerega smo lahko ponosni. Nenehno smo si prizadevali, da bi rešili kar največ tekmovanj, po prestavitvi tekmovanja v Trentu pa smo storili vse, da ne bi izgubili tako velike tekme," je ob novici o EP v Franciji dejal Rocco Cattaneo, predsednik UEC.

