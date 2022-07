Na Touru prvi pravi gorski preizkus moči, Roglič se vrača na kraj lepih spominov

11. etapa Dirke po Franciji bo prvi pravi gorski preizkus za kolesarje na Touru. Poleg treh zahtevnih vzponov, 4.070 višinskih metrov in visokih temperatur, bodo morali premagati tudi visoko nadmorsko višino. Etapa je dolga 151,7 kilometra in prinaša štiri kategorizirane gorske cilje, od tega sta dva najtežje (HC - Hors catégorie) kategorije.

Na 16,5 kilometra trase je v kraju Aiguebelle leteči cilj, nato pa bo šlo bolj ali manj navkreber.

Na 49,9 kilometra kolesarje čakajo fotogenične serpentine 2. kategorije Lacets de Montvenier (3,4 km, povprečni naklon 8,2 %), ki ne bodo prevelik zalogaj, precej več dela jih čaka v nadaljevanju.

