Na maratonu Franja pričakujejo blizu 5.000 udeležencev

Slovenski rekreativni in amaterski kolesarji se bodo sredi junija spet pomerili na največji rekreativni kolesarski prireditvi pri nas, 42. maratonu Franja. Ta bo v tradicionalnem terminu 10. in 11. junija. Organizatorji so prepričani, da bo tudi letošnja izvedba najboljša doslej, potekala bo pod geslom Od Franje do Toura!

Maraton Franja BTC City predstavlja enega največjih kolesarskih dogodkov tako v Sloveniji kot širše. Športno-rekreativni dogodek je premiero doživel 22. julija 1982 pod vodstvom Zvoneta Zanoškarja in na pobudo Toneta Fornezzija-Tofa in Ivana Winklerja. Leta 2012 pa je postal del svetovne serije maratonov Uci Gran Fondo, ki obsega osem najbolj prestižnih maratonov po svetu.

Kot je na novinarski konferenci spomnil idejni oče dirke Tof, maraton nosi ime partizanske bolnice Franja, ki jo je ustanovila legendarna zdravnica Franja Bojc Bidovec.

Deset udeležencev nastopilo na vseh izvedbah Franje

V dosedanjih 41 letih se je maratona udeležilo več kot 150.000 uradno registriranih kolesarjev iz več kot 80 držav, od tega je bilo več kot 23.000 kolesark. Med njimi je tudi deset kolesarskih navdušencev, ki so prevozili vseh 41 izvedb dirke do sedaj.

Letos pa se bodo v občini Gorenja vas - Poljane v letu, ko obeležujemo 100. obletnico smrti znamenitega pisatelja Ivana Tavčarja, spomnili tudi nanj, saj je bil med drugim tudi ustanovitelj kolesarskega društva.

Penko zadovoljen z odzivom lokalne skupnosti

Kot je povedal direktor dirke Gorazd Penko, posebnih novosti letos ni, bolj kot ne gre za izboljšave. "Pri Franji gre res za že utečeno izvedbo prireditve, vendar priprave nanjo potekajo praktično vse leto. Že zdaj imamo ideje, dogovore za naslednje leto. Bistvenih novosti ni, razen na trasi Hervisove Barjanke. Dodatno smo vključili občino Škofljica, kar me zelo veseli," je pojasnil Penko: "Veseli nas, da se tudi lokalne skupnosti rade priključijo našemu projektu."

Organizatorji pričakujejo blizu 5.000 udeležencev. "Številke so nekje okoli lanskega okvira, to je odvisno tudi od vremena, prepričan pa sem, da ko bo start kronometra in družinskega maratona v BTC-ju, bo številka še bistveno večja," je menil Penko.

Direktor dirke Gorazd Penko: Posebnih novosti letos ni, bolj kot ne gre za izboljšave.

Proračun med 380 in 400 tisočaki, stroški najmanj še enkrat večji

Direktor je še povedal, da je proračun prireditve med 380 in 400 tisoč evrov. "Stroški takšne prireditve so najmanj še enkrat večji. Finančno je proračun med 380 in 400 tisoč evrov, vendar je treba vedeti, da je tolikšen znesek tudi ostalih sredstev, ki so v materialni obliki," je še pojasnil direktor dirke.

Dogajanje se bo sicer začelo že v soboto, ko bo ob Kongresnem trgu ob 8. uri start 72 km dolgega maratona Barjanke Hervis, ob 9. uri je na istem prizorišču start Medexovega družinskega maratona (21 km), ob 10. pa še start Vzajemkovega otroškega kolesarskega izziva na 1,5 kilometra. Osrednji dogodek bo v nedeljo, 11. junija, ko je ob 9. uri na vrsti klasičen maraton Franja BTC City (156 km), zadnji dve izvedbi je dobil Nizozemec Johnny Hoogerland, ob 10.30 sledi še start malega maratona (97 km).

Nad izvedbo bdi Kolesarsko društvo Rog ob podpori družbe BTC, Mestne občine Ljubljana in drugih partnerjev.