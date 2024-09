Na EP kar 23 Slovencev, a brez najboljših članov

V belgijski provinci Limburg bo od srede do nedelje potekalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Čeprav je na seznamu potnikov 23 slovenskih kolesarjev in kolesark, med njimi ne bo članov ne na cestni dirki kot tudi ne v vožnji na čas. Večji poudarek bo v članski konkurenci na kasnejšem svetovnem prvenstvu v Švici.

Člansko EP poteka šele od leta 2016, pred tem so od leta 1995 nastopali zgolj mlajši člani in mlajše članice, leta 2005 pa so se jim pridružili še mladinci in mladinke. Slovenija na EP v članski konkurenci še ni osvojila kolajne, najbližje sta bila s petima mestoma Tadej Pogačar v Trentinu pred tremi leti in Luka Mezgec leta 2017 v Herningu.

Tudi leto 2024 bo minilo brez članske kolajne v moškem delu reprezentanca, saj bo glavni poudarek v sezoni nastop na svetovnem prvenstvu v Švici, kjer bo v selekciji Uroša Murna vse podrejeno Pogačarju in naskoku na mavričasto majico svetovnega prvaka. "Na žalost zaradi terminske neusklajenosti ne bodo nastopili najboljši slovenski poklicni kolesarji, v vseh ostalih kategorijah pa lahko pričakujemo vidnejše uvrstitve predvsem pri moških. Deseterica je v cestnih preizkušnjah realen cilj. V kronometru so pričakovanja nižja, ker nimamo specialistov za tako hitre preizkušnje," je dejal Martin Hvastija, direktor cestnih reprezentanc.

Martin Hvastija Foto: Ana Kovač Med članicami bosta na cestni dirki podobno kot na olimpijskih igrah v Parizu nastopili Eugenia Bujak in Urša Pintar, prvo čaka tudi vožnja na čas. Bujak ima s cestne dirke obe najboljši slovenski uvrstitvi na EP s 13. mestoma, medtem ko je bila v kronometru najboljša sedma pred šestimi leti v Glasgowu. Med mlajšimi članicami do 23 let bosta v obeh preizkušnjah dirkali Nika Bobnar in Špela Colnar, ostale kategorije pa bodo bolj zapolnjene s slovenskimi predstavniki.

Med mlajšimi člani jih bo šest, Anže Ravbar bo nastopil tako na cestni dirki kot v vožnji na čas. Ravbar je lani poskrbel za četrto slovensko zlato kolajno na EP, ko je bil najboljši v kategoriji mladincev na cestni dirki na Nizozemskem. Uspeh je dopolnil Žak Eržen z bronom, tudi on pa bo tokrat dirkal kategorijo višje. Ob Ravbarju in Erženu bodo v ekipi še Jaka Marolt, Teo Pečnik, Aljaž Turk in Gal Glivar, ki je ob Ravbarju del razvojne ekipe UAE Team Emirates. Šesterica bo skušala v tej kategoriji Sloveniji priboriti prvo kolajno po letu 2018 in drugem mestu Izidorja Penka v vožnji na čas.

Skupaj so sicer mlajši člani na dosedanjih prvenstvih osvojili osem kolajn, od tega dve zlati. Leta 1998 v švedski Uppsali je bil evropski prvak do 23 let na cestni dirki Zoran Klemenčič, leta 2012 pa je v nizozemskem Goesu prav tako na cestni dirki slavil Jan Tratnik. Mladinci so doslej z EP prinesli pet kolajn, med njimi pa sta poleg Ravbarja in Eržena medaljo osvojila tudi Matej Mohorič (Goes 2012) z bronom v vožnji na čas in Pogačar (Plumelec 2016) prav tako z bronom na cestni dirki. Prvo zlato je pred 14 leti v Ankari na cestni dirki osvojil Blaž Bogataj.

Za nastope je prijavljenih sedem mladincev, najbolj vidni predstavnik te generacije pa je Erazem Valjavec, ki bo ob Tinetu Jenku nastopil tudi v vožnji na čas. Pri mladinkah bo na cestni dirki nastopilo šest tekmovalk, tri so prijavljene tudi v vožnji na čas.

"Nastop na EP je za mlade kolesarke in kolesarje eden od vrhuncev sezone, uvod v veliki finale, ki sledi na SP. Tehnično sta trasa in konkurenca povsem drugačni od SP. V Belgiji bodo razplet narekovale tlakovane ceste, krajši klanci in napovedano deževno vreme. V vseh kategorijah se pričakuje zaključni sprint manjše skupine," je še dodal Hvastija.

Tekmovanja se bodo začela v sredo z vožnjami na čas. Mladinke čaka 13,3 km dolga ravninska trasa med Zolderjem in Hasseltom, medtem ko bodo ostali tekmovali na 31,2 km dolgi prav tako povsem ravninski progi. V četrtek, ko na startu ne bo slovenskih predstavnikov, bosta na vrsti mešana ekipna kronometra v mladinskih in članskih konkurencah, od petka do nedelje pa se bodo zvrstile še cestne dirke. Članice (162 km) bodo tekmovale v soboto od 13.30, člani (222,8 km) brez Slovencev na startu pa dan kasneje od 12.30. Trase v vseh kategorijah so primerne belgijskim enodnevnim klasikam s krajšimi klanci in tlakovanimi odseki. Vse preizkušnje se bodo začele v Zolderju in končale v Hasseltu.