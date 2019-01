Mladi slovenski up čaka na debi v Avstraliji, na štartu še Polanc

Številni najboljši kolesarji sveta so že zbrani v Avstraliji, kjer bo v ponedeljek prva etapa uvodne dirke svetovne serije po Avstraliji. Na štartu bosta dva Slovenca, oba člana ekipe UAE Emirates, Jan Polanc in debitant na najvišji ravni Tadej Pogačar.

Na uvodu kolesarske sezone dva Slovenca

Vodja moštva iz Združenih arabskih emiratov bo Italijan Diego Ulissi, Polanc in Pogačar bosta v vlogi pomočnikov. V lanski sezoni zmagovalec največje etapne dirke med mlajšimi člani Tour de l'Avenir Pogačar je po prestopu v svetovno serijo takoj dobil priložnost za dokazovanje in nabiranje izkušenj.

Pogačar pred prvo dirko čuti strah in adrenalin

"Prve priprave so bile uspešne, naporne s treningi in izobraževalnimi urami, ampak je bilo nekaj časa, da smo se z ekipo zelo dobro ujeli. Ne vem, kaj točno pričakovati od prve dirke, ampak dal bom vse od sebe in upam na najboljše, da naredim to, kar mi ekipa zada, 110-odstotno. Ker še nisem dirkal na tej ravni in sem v novi ekipi, v kateri se želim izkazati, sta pred prvo dirko prisotna strah in adrenalin. S Polancem sva dobra prijatelja in mi je v veliko pomoč, veliko me nauči," je pred začetkom sezone za STA iz Avstralije sporočil Pogačar.

Preostali Slovenci v svetovni seriji bodo sezono 2019 začeli kasneje, večina konec januarja oziroma v začetku februarja.

V Avstraliji sezono začenja tudi trikratni svetovni prvak Peter Sagan. Foto: Getty Images

Močna zasedba na uvodni tekmi sezone

Vseeno pa bo Dirka po Avstraliji zelo močna. Na štartu bodo slovaški zvezdnik Peter Sagan, avstralski šprinter Caleb Ewan, v lanski sezoni eden najhitrejših kolesarjev, Italijan Elia Viviani, za skupno zmago se bodo borili Avstralca Richie Porte in Rohan Dennis, Italijan Domenico Pozzovivo, Novozelandec George Bennett in številni drugi.

Pred kolesarji je v letu 2019 38 dirk, ki bodo štele za svetovno serijo.

Primož Roglič bo letos stavil na italijanski Giro. Foto: Getty Images

Od Slovencev bo v središču pozornosti Roglič

Med Slovenci je največ zanimanja za Primoža Rogliča, v zadnji sezoni skupnega zmagovalca dirk po Baskiji, Romandiji in Sloveniji, na Dirki po Franciji pa je osvojil končno četrto mesto in etapno zmago. Za letošnji cilj si je postavil prvo od treh tritedenskih dirk, majski Giro d'Italia, na katerem bo napadal končne stopničke.

Prve tekmovalne kilometre bo Rogla naredil konec februarja na dirki svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Zatem bo nastopil na vselej močni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja sredi marca, v načrtu ima tudi Dirko po Romandiji, kjer je lani osvojil skupno zmago.

Matej Mohorič se bo v letošnji sezoni osredotočil na enodnevne klasike. Foto: Vid Ponikvar

Matej Mohorič, nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani, je po prestopu v Bahrain-Merido v sezoni 2018 znova našel zmagovalne občutke. Premočan za tekmece je bil na dirkah po Beneluksu in Nemčiji, nanizal pa sedem zmag.

Za glavni cilj sezone 2019, ki jo bo začel v začetku februarja na dirki po okolici Valencie, je z vodstvom ekipe, v kateri je prvi med športnimi direktorji Gorazd Štangelj, eden od pomočnikov pa po novem Borut Božič, določil enodnevne dirke. Strade Bianche, Tirreno-Adriatico in Milano-San Remo so dirke, od katerih največ pričakuje, dobre pripravljenosti si želi še za belgijske klasike, na katerih bo debitiral.

V svetovni seriji bo pedala vrtelo 11 Slovencev. Poleg Rogliča, Mohoriča in Pogačarja še Luka Mezgec v dresu Mitchelton-Scotta, Jan Polanc v majici UAE Emirates, poleg Mohoriča za Bahrain-Merido Kristijan Koren, Luka Pibernik, Grega Bole, Domen Novak in novinec Jan Tratnik. Barve Katjuše-Alpecina bo branil Simon Špilak, ki bo najbrž vse stavil na Dirko po Švici. Na njej je bil najboljši v letih 2015 in 2017, če se bo držal tega trenda, bo na njej najboljši tudi letos.

*Koledar dirk svetovne serije:



15.-20. januar: Dirka po Avstraliji

27. januar: Cadel Evans Great Ocean Road Race

25. februar-2. marec: Dirka po Združenih arabskih emiratih

2. marec: Omloop Het Nieuwsblad

9. marec: Strade Bianche

10.-17. marec: Dirka Pariz-Nica

13.-19. marec: dirka od Tirenskega do Jadranskega morja

23. marec: Milano-Sanremo

25.-31. marec: Dirka po Kataloniji

27. marec: Brugge-De Panne

29. marec: E3 Harelbeke

31. marec: Gent-Wevelgem

3. april: Dwars door Vlaanderen

7. april: Dirka po Flandriji

8.-13. april: Dirka po Baskiji

14. april: Pariz-Roubaix

16.-21. april: Dirka po Turčiji

21. april: Amstel Gold Race

24. april: Valonska puščica

28. april: Liege-Bastogne-Liege

30. april-5. maj: Dirka po Romandiji

1. maj: Eschborn-Frankfurt

11. maj-2. junij: Dirka po Italiji

12.-18. maj: Dirka po Kaliforniji

9.-16. junij: kriterij Dauphine

15.-23. junij: Dirka po Švici

6.-28. julij: Dirka po Franciji

3. avgust: klasika San Sebastian

3.-9. avgust: Dirka po Poljski

4. avgust: Prudential RideLondon-Surrey Classic

12.-18. avgust: dirka BinckBank

24. avgust-15. september: Dirka po Španiji

25. avgust: klasika Hamburg

1. september: klasika Bretagne-Ouest-France

13. september: VN Quebeca

15. september: VN Montreala

12. oktober: Dirka po Lombardiji

15.-20. oktober: Dirka po Kitajski

V ekipi Bahrain-Merida je kar šest Slovencev: Matej Mohorič, Kristijan Koren, Luka Pibernik, Grega Bole, Domen Novak in Jan Tratnik. Foto: Vid Ponikvar

*Ekipe kolesarske svetovne serije:



AG2R La Mondiale

Astana

Bahrain-Merida (Matej Mohorič, Kristijan Koren, Luka Pibernik, Grega Bole, Domen Novak, Jan Tratnik)

Bora-Hansgrohe

CCC Team

Deceuninck - Quick-Step

Dimension Data

EF Education First-Drapac p/b Cannondale

Groupama-FDJ

Lotto-Soudal

Mitchelton-Scott (Luka Mezgec)

Movistar

Katjuša-Alpecin (Simon Špilak)

Jumbo-Visma (Primož Roglič)

Sky

Sunweb

Trek-Segafredo

UAE Emirates (Jan Polanc, Tadej Pogačar)