Med preiskavo v Sloveniji našli kapsule z nedoločeno rjavo in belo vsebino

V Sloveniji so med usklajeno akcijo proti uporabi prepovedanega dopinga na kolesarskih dirkah našli 412 kapsul z nedoločeno rjavo vsebino in 67 kapsul z nedoločeno belo vsebino, v hišni preiskavi pa so zasegli en mobilni telefon, so sporočili iz agencije Eurojust, agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah.

Na zahtevo francoskih oblasti, urada OCLAESP, pristojnega za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, ter kriminalistične enote za preiskavo kaznivih dejanj na področju zdravstva so v minulem tednu med 27. do 30. junija v šestih državah izpeljali usklajeno akcijo proti uporabi prepovedanega dopinga v kolesarstvu.

Pravosodni organi in organi pregona več držav so preiskavo izpeljali v Belgiji, Španiji, na Hrvaškem, v Italiji, na Poljskem in v Sloveniji. Kot je možno prebrati na spletni strani Eurojusta, so v Sloveniji "našli 412 kapsul z nedoločeno rjavo vsebino in 67 kapsul z nedoločeno belo vsebino, v hišni preiskavi pa so zasegli en mobilni telefon".

Primer odprli 11. maja

Eurojust je primer odprl 11. maja na zahtevo francoskih oblasti. "Državno tožilstvo v Marseillu je začelo preiskavo domnevnih dopinških kršitev, v katere je bila vpletena mednarodna kolesarska ekipa v lasti italijanskega podjetja," navajajo pri Eurojustu. V skupni akciji so preiskali skupno 14 lokacij v šestih državah. Zaslišali so tri osebe. V Italiji so preiskali več lokacij in zasegli prenosnike, pametne telefone, trde diske, farmacevtske substance in dodatke.

V Belgiji so v hišni preiskavi zasegli računalnik, mobilni telefon in kapsule z nedoločeno vsebino. Na Poljskem so opravili eno hišno preiskavo. Zasegli so vrsto elektronskih naprav in farmacevtskih substanc. V Španiji so preiskali hiše in prostore ter zasegli elektronske naprave.

Eurojust je 16. junija gostil nujno koordinacijsko srečanje za olajšanje pravosodnega sodelovanja, vključno z izvršitvijo sedmih evropskih preiskovalnih nalogov v državah, in pripravo skupne akcije. Skupno akcijo proti dopingu v kolesarstvu je podprl tudi Europol. Agencija EU za sodelovanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj je zagotovila analitično podporo, pomagala pri izmenjavi informacij in napotila uradnike na lokacije preiskav.

Preiskava v hotelu Bahrain Victorius

Na podlagi zaprosila francoskih oblasti je danska policija dan pred začetkom Toura v Köbenhavnu izvedla preiskavo v hotelu v Brondbyju, predmestju danske prestolnice. Kot je že zdaj jasno, so v četrtek zjutraj preiskali hotel, v katerem so nastanjeni člani kolesarske ekipe Bahrain Victorius.

Gre za ekipo tudi s slovenskimi člani. V njej so Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar in Domen Novak. Del ekipe so sicer še številni drugi Slovenci, med njima tudi vodja ekipe Milan Eržen in eden od športnih direktorjev Gorazd Štangelj. "Policisti so preiskali vsa vozila ekipe ter sobe osebja in tekmovalcev. Ekipa je sodelovala s policijo, preiskava pa je bila končana v dveh urah. Policija ni zasegla ničesar," so zapisali pri ekipi Bahraina.

V usklajeni preiskavi so sodelovali urad zveznega tožilca in zvezna pravosodna policija v Bruslju, policija v Koebenhavnu, preiskovalni sodnik, policija in državno tožilstvo v Alicanteju v Španiji, županijsko državno pravobranilstvo na Reki na Hrvaškem, v Italiji enote karabinjerjev za varovanje javnega zdravja v Brescii, Romi in Ragusi, okrožno tožilstvo in mestna policija v Lodžu na Poljskem ter preiskovalni organi v Sloveniji.

