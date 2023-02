Lani visoke številke dopinških primerov v kolesarstvu

MPCC je ugotovil, da je bilo lani 29 primerov v 15 državah, to pa je ena najslabših številk v zadnjih osmih letih. Več primerov so odkrili le leta 2019.

MPCC je ugotovil, da je bilo lani 29 primerov v 15 državah, to pa je ena najslabših številk v zadnjih osmih letih. Več primerov so odkrili le leta 2019.

Med odkritimi primeri jih je bilo 12 v moški konkurenci v polprofesionalnih ekipah. Kot dobro plat pa so poudarili, da je bilo na najvišji ravni moške konkurence, med profesionalnimi ekipami svetovne serije, primerov najmanj od izbruha slovite afere Festina v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, le dva.

Eden od teh je bil primer Kolumbijca Naira Quintane, ki je bil pozitiven med lansko dirko po Franciji. Zaradi tega je ostal brez šestega mesta na dirki.

Združenje MPCC sider beleži dopinške primere v vseh kolesarskih panogah. Kot so poudarili v MPCC, med odkritimi primeri ni nobene ekipe svetovne serije, ki sodeluje z MPCC. Sodelujejo sicer s 30 ekipami svetovne serije v moški in ženski konkurenci, a tudi le z 21 na kontinentalni ravni. Zato so ob objavi svojega poročila pozvali tudi ekipe tega kakovostnega razreda, naj se jim zaradi povečanja zaupanja v šport in etičnega obnašanja pridružijo.