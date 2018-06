Kwiatkowski po padcu v rondoju predal rumeno majico #video

Poljak Michal Kwiatkowski (Skya) je danes izgubil rumeno majico vodilnega, ko je približno 1,5 kilometra pred ciljem 180,5-kilometrske etape od Montbrisona do Bellevilla en Beaujolaisa padel na enem od rondojev in obtolčen do cilja pripeljal na 79. mestu. "En obrat pedala preveč v rondoju in pristal sem na tleh," je o padcu povedal Poljak.

⏪ Revivez le dernier kilomètre et la victoire de @Ackes17 sur cette seconde étape ! 💪🇩🇪

⏪ Relive the last kilometer and @Ackes171 's victory on stage 2! 💪🇩🇪#Dauphiné pic.twitter.com/lGxmc0uRYh — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 5, 2018

Impey ima zdaj pred Poljakom v skupni razvrstitvi dve sekundi prednosti, tretji je Italijan Gianni Moscon (Sky) s petimi sekundami zaostanka.

Edini slovenski kolesar na kriteriju Dauphine Luka Pibernik (Bahrain Merida) je etapo končal na 106. mestu z več kot devetimi minutami zaostanka, v skupnem seštevku je zdaj 130. (+ 14:57). Njegov kapetan v moštvu Bahrain Merida, Italijan Vincenzo Nibali, v skupnem seštevku zaseda 26. mesto in za vodilnim Impeyjem zaostaja 26 sekund.

One pedal revolution to much in this roundabout. I hit the ground, skin off, but I think everything is OK.

C'est la vie😁 @dauphine @TeamSky

📷 @TDWsport @GettySport pic.twitter.com/uI2m8dPm3U — Michał Kwiatkowski (@kwiato) June 5, 2018

Jutri kolesarje čaka ekipna vožnja na čas. Na sporedu je 35-kilometrski ravninski kronometer od Pont-de-Vauxa do Louhans-Chateaurenauda.