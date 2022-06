Čas je za favorite: kdo bo izzval Primoža Rogliča?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kriteriju po Dofineji je napočil čas za Primoža Rogliča in favorite.

Na 74. kriteriju po Dofineji sta na vrsti zaključni in najbrž odločilni etapi. Že danes v sedmi etapi dirke se bodo morali na zahtevni trasi z dvema klancema najvišje kategorije in ciljnim vzponom druge kategorije pokazati favoriti za skupno zmago. Glavni med temi je zagotovo slovenski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma), trenutno tretji v skupnem seštevku dirke.

Danes je na vrsti prva zahtevna alpska etapa letošnjega Kriterija po Dofineji, kolesarje sicer čaka le 135 kilometrov od Saint Chaffreyja do Vaujanyja, a bodo morali premagati dva vzpona najvišje kategorije (HC - Hors categorie), cilj pa je na vrhu 5,7-kilometrskega klanca druge kategorije.

Danes je napočil za favorite, nizozemska Jumbo-Visma, ki ima z Woutom Van Aertom vodilnega kolesarja na dirki, v boj pošilja svoja najmočnejša člana, našega asa Primoža Rogliča in drugega z lanskega Toura, Danca Jonasa Vingegaarda. Ta dva zasedata drugo in peto mesto v skupnem seštevku.

Zanimivo pa bo videti, kdo bo izzval močno zasedbo Jumbo-Visme, kdo ima v svojih vrstah ase, ki bi lahko pokvarili dan Rogliču in druščini. Do danes so se favoriti za skupno zmago bolj ali manj skrivali.

Že takoj po statrtu današnje etape se začne prvi vzpon dneva, 23 kilometrov dolgo plezanje na znameniti Galibier (2.642 m. n. v., 5,1-odstotni povprečni naklon). Dolgemu klancu sledi še dolg spust, na 74. kilometru etape pa začetek drugega epskega vzpona. Na Col de la Crox de Fer (2.067 m. n. v.) vodi 29 kilometrov s povprečnim naklonom 5,2 odstotka. Za konec napornega dne pa še ciljni vzpon na Vaujany (1.243 m. n. v., 5,7 km klanca s 7,2 odstotka povprečnega naklona).

Jumbo-Visma bi lahko celo poskušala braniti rumeno majico Van Aerta, ki se je v preteklosti že izkazal tudi na najzahtevnejših klancih, a sam ni povsem prepričan, da bo kos izzivu. "Moje plezalne noge niti niso slabe, pa že ves teden gre gor in dol, ampak jutri bodo stvari povsem drugačne," je povedal po petkovi šesti etapi. "Seveda pa imamo Primoža, ki mu gre zelo dobro, jutri se začenja nova dirka," je še dodal.

Današnja etapa se bo začela pet minut čez 13. uro, kolesarje pa v cilju pričakujejo enkrat med 16.45 in 17.10.

Skupni vrstni red po šestih etapah: Mesto Kolesar Čas 1. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 21;27:20 2. Mattia Cattaneo (Ita/QuickStep Alpha Vinyl) + 1:03 3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:06 4. Ethan Hayter (VBr/Ineos Grenadiers) 1:32 5. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 1:36 6. Damiano Caruso (Ita/Bahrain - Victorious) 1:49 7. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:55 8. Matteo Jorgenson (ZDA/Movistar) 2:00 9. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroen) 2:10 10. Wilco Kelderman (Niz/Bora - Hansgrohe) 2:12

