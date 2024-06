Čas za spopad Primoža Rogliča in Remca Evenepoela?

Na 76. Kriteriju po Dofineji je danes na sporedu druga etapa, 142 kilometrov dolga preizkušnja s štartom v Gannatu in ciljem na klanec Col de la Loge. Čeprav so štirje klanci le tretje in druge kategorije, bi se morali za zmago pomeriti favoriti za skupno zmago, v prvi vrsti slovenski in belgijski as Primož Roglič in Remco Evenepoel.