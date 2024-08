Iz ekipe Bahrain Victorious so sporočili, da v njihove vrste prihaja 21-letni francoski kolesar Lenny Martinez, letos najboljši mladi kolesar na Dirki po Kataloniji. Podpis pogodbe z mladim talentom je potrditev usmeritve tega moštva, da se usmerijo v razvoj in dirkanje z najboljšimi mladimi kolesarji. Martinez, ki je zadnji dve sezoni vozil za francosko ekipo Groupama-FDJ, je ob spremembi okolja navdušen.

"Izjemno sem vesel, da se bom za naslednje tri sezone pridružil ekipi Bahrain Victorious. Prepričal me je premišljen projekt okoli ekipe in mene. Skupaj imamo velike ambicije in prepričan sem, da bomo dosegli velike stvari. Rad bi se zahvalil ekipi Groupama FDJ, ki me je spremljala v mojih prvih letih v profesionalnih vrstah," so v izjavi za javnost pri Bahrainu prenesli besede Martineza.

Navdušen je tudi generalni direktor ekipe Bahrain Victorious Milan Eržen. "Ko sem leta 2017 začel ta projekt, sem sanjal, da bom s francoskim kolesarjem iz naše ekipe osvojil stopničke na Dirki po Franciji. Verjamem, da smo z Lennyjem dobili to možnost. Njegovi talent, predanost in duh se popolnoma ujemajo z vizijo naše ekipe. Francija ima bogato zgodovino velikih šampionov v našem športu in Lennyju želimo pomagati ustvariti njegovo lastno zapuščino v francoskem kolesarstvu. Navdušeni smo, da ga podpiramo pri doseganju njegovega polnega potenciala in skupnem doseganju velikih stvari."

