Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so predstavili podrobnejše načrte za zadnjo etapo 112. izvedbe Toura, ki bo potekala v Parizu. Potem ko so pred dnevi potrdili, da bodo v traso vključili Montmartre, so na današnji novinarski konferenci dejali, da bodo morali kolesarji sloviti klanec prečkati trikrat.

Tradicionalno zadnjo etapo, ki je bila v prvi vrsti namenjena proslavljanju in sprinterskemu zaključku, so za leto 2025 modificirali. Kot so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost, bodo imeli po novem možnosti tudi specialisti za klasike.

Kolesarje čaka trikratno prečkanje Montmartra (0,9 km/6,4 %), nazadnje vsega šest kilometrov pred ciljem. S tem želijo organizatorji dirko narediti še bolj zanimivo v boju tako za etapno zmago kot za skupni seštevek.

Montmartre je bil del olimpijske trase pred dobrimi desetimi meseci, tam pa se je zbrala nepregledna množica gledalcev in opazovala kolesarje na ozkih cestah do vrha.

Ker pa bo glavnina kolesarjev na Touru približno dvakrat večja kot število vseh nastopajočih na olimpijskih igrah, organizatorji sodelujejo s pariškimi oblastmi in policijo, da bi zagotovili varnost dirke v območju.

Nekateri kolesarji že izrazili pomisleke

Kljub temu pa so, kot poroča tiskovna agencija AP, nekateri kolesarji že izrazili pomisleke o smiselnosti spremembe trase zadnje etape letošnjega Toura.

"Montmartre je bil zanimiv dodatek na olimpijskih igrah, vladalo je sijajno vzdušje, ogromno je bilo ljudi ob trasi. Po drugi strani pa je do klanca prišlo le še okoli 15 kolesarjev, na Touru pa bo teh okoli 150, ki se bodo borili za položaj v ospredju pred ozkimi cestami na klanec," je v spletnem pogovoru s predstavniki medijev dejal dvakratni zmagovalec Toura, Danec Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard Foto: Guliverimage

"Vse to bi lahko predstavljalo več stresa, kot ga za zadnjo etapo kdorkoli pričakuje," je še dodal zmagovalec francoske pentlje v letih 2022 in 2023.

Navdušen ni niti Evenepoel

Tudi Belgijec Remco Evenepoel, ki je ravno na cestah okoli Montmartra tlakoval pot do olimpijskega zlata na cestni dirki, ni navdušen nad trikratnim prečkanjem klanca.

"Že v prvem tednu bo dovolj boja za pozicije na čelu glavnine. Z vključitvijo Montmartra bi to pomenilo dodaten stres zadnji dan Toura. Do takrat bomo vsi že pošteno izmučeni," je Evenepoel sprva dejal za Sporzo.

Obenem ni navdušen niti nad idejo, da bodo s tem sprinterjem v enem najbolj prestižnih zaključkov dirk preprečili boj za etapno zmago. "Vsako leto imajo sijajno priložnost, da se udarijo na Elizejskih poljanah. To so jim zdaj vzeli. Po mojem mnenju je Montmartre nepotrebna ovira," je dodal 25-letni belgijski as.

Dirka po Franciji se bo začela 5. in končala 27. julija v Parizu. Zmago bo branil Slovenec Tadej Pogačar, ki pa na olimpijskih igrah oziroma na cestah okoli Montmartra ni nastopil.

