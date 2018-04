Sagan do nove prestižne lovorike

kolesarska klasika Pariz-Roubaix

Za Sagana, ki je iz skupine favoritov pobegnil sam, in sicer se je za ubežniki podal približno 60 kilometrov pred ciljem, je to prva zmaga na tej dirki in 104. v karieri.

Mnogi kolesarji, zdajšnji ali nekdanji, pa tudi kolesarski strokovnjaki in spremljevalci tega športa so 27-letnemu Saganu pogostokrat očitali, da nima nobenih zmag na največjih enodnevnih dirkah, pa čeprav je v svoji karieri zmagal že 104-krat. In deloma so imeli prav, saj je doslej osvojil le en tako imenovani monument, eno od najstarejših in najbolj prestižnih enodnevnih kolesarskih klasik.

Če je imel pod svojim pasom od teh prestižnih zmag do danes le dirko po Flandriji, je zdaj v zbirko dodal še prvo mesto na Pariz-Roubaixu, za mnoge najzahtevnejši klasiki na svetu.

Osemindvajsetletni Terminator iz Žiline, trikratni zaporedni svetovni prvak, se je kakšnih 60 kilometrov do konca odločil za pospeševanje iz skupine s favoriti in si hitro nabral prednost pred tekmeci. Triintrideset kilometrov pred ciljem je imel minuto prednosti.

Kako je Sagan prišel do zmage

Peter Sagan wins @Paris_Roubaix. He attacked 54 kms to go. A gift for cycling this performance by the World Champion attacking 54 kms to go #ParisRoubaix pic.twitter.com/OTlA26uCyo — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) April 8, 2018

Na cesti je kmalu ujel še zadnja preostala ubežnika, sledil mu je lahko le Dillier, s katerim se je na koncu na kultnem velodromu udaril za zmago. Zanjo se mu pravzaprav posebej ni bilo potrebno naprezati, saj Sagan velja za odličnega sprinterja, zato je svoje veščine in izkušnje izkoristil do potankosti in s Švicarjem opravil kot za šalo.

Izjemen občutek

"To je neverjetno. To leto nisem bil nič na tleh, nisem predrl zračnice, prihranil sem dovolj energije in naredil sem korak naprej. Napadel sem. Šel sem do cilja. Zelo sem vesel, da sem bil prvi. Občutek je izjemen," je povedal Sagan, ki je postal prvi svetovni prvak po Bernardu Hinaultu leta 1981, ki je dobil Pariz-Roubaix.

Kot zanimivost velja omeniti, da je Sagan napadel skoraj na istem odseku kot leta 2012 Nizozemec Tom Boonen, ki je pred dnevi kritiziral Sagana, ko se je Slovak obregnil ob nesodelovanje nekaterih kolesarjev ob zaključkih dirk.

Največji poraženci kolesarji Quick-Stepa

Največji poraženci dirke so bili kolesarji Quick-Stepa, ki so v tej sezoni kralji enodnevnih dirk. Vse do napada Sagana so imeli vselej v ospredju vsaj enega kolesarja, ko se je naprej odpeljal Slovak, pa ni bilo tako. Čast je na koncu reševal Terpstra. Njegov moštveni kolega Čeh Zdenek Štybar je bil deveti.

Edini od Slovencev, ki je prišel do cilja, je bil Luka Pibernik.

Od Slovencev do cilja le Pibernik

Slovencev ni bilo med najboljšimi. Edini je do cilja prišel Luka Pibernik (Bahrain-Merida), ki je bil stoti s 23 minutami in eno sekundo zaostanka. Do cilja je za njim prišel le še en kolesar. Borut Božič, Kristijan Koren, David Per (vsi Bahrain-Merida) ter Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) niso prišli do konca.