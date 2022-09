Julian Alaphilippe je dobil zeleno luč za nastop na SP v Avstraliji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski kolesarski zvezdnik Julian Alaphilippe je dobil zeleno luč za nastop na bližnjem svetovnem prvenstvu v Avstraliji, ki bo med 17. in 25. septembrom. Kot je danes sporočil selektor Thomas Voeckler, si je dvakratni zaporedni branilec naslova svetovnega prvaka kljub smoli, ki ga spremlja to sezono, prislužil vpoklic v reprezentanco.

V izboru za cestno dirko, ki bo 25. septembra v Wollongongu, bodo ob njem kolesarili še Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Senechal, Pavel Sivakov, Remi Cavagna in Bruno Armirail. Slednja bosta v avstralskem Wollongongu nastopila tudi na kronometru.

Tridesetletni Alaphilippe ni dirkal vse od 31. avgusta in odstopa zaradi padca med 11. etapo dirke po Španiji, ki jo je zapustil z izpahnjeno desno ramo.

Na papirju pa njegov vpoklic skorajda ni bil vprašljiv, saj je bilo mesto rezervirano za branilca naslova, in to ne glede na kvoto osmih kolesarjev, do katere je upravičena francoska ekipa.

Če bo Alaphilippe res nastopil na cestni dirki, bo na startu devet Francozov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. In če bo ugotovil, da ni dovolj pripravljen, jih bo na startu osem.

Za zdaj ni znano, kakšna je njegova forma, potem ko je v sezoni, kot pravi, preživljal nočne more. "V sezoni je videl več bolnišnic kot dirk," je povedal njegov menedžer pri Quick-Stepu Patrick Lefevere.