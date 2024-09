Jakob Omrzel tri tedne po hudi nesreči napoveduje: Ko bom povsem zdrav, se bom vrnil na kolo

"Kolesarstvo se mi zaradi padca ni niti najmanj zamerilo, samo nestrpen sem, ker žal ne morem na kolo, verjamem pa, da tudi to še pride. Ko bom začutil, da je z glavo vse v redu, bom šel z enako željo na kolo kot pred padcem in treniral bom tako trdo kot prej," napoveduje 18-letni Jakob Omrzel, obetavni kolesar novomeške Adrie Mobil, ki je pred natanko tremi tedni grdo padel na mladinski etapni dirki Giro della Lunigiana v Italiji.

Ko je 4. septembra po spletu zaokrožila novica, kmalu pa tudi grozljiv videoposnetek, da je Jakob Omrzel, eden najperspektivnejših slovenskih kolesarjev, grdo padel na pomembni mladinski dirki Giro della Lunigiana in da so ga po padcu celo oživljali, se je pred očmi marsikoga izrisal najhujši scenarij.

K sreči se ni uresničil in Jakob je tri tedne po nesreči na dobri poti k popolnemu okrevanju.

"V redu sem, skoraj blizu normale. Glava me v določenih situacijah še vedno boli, a gre na bolje. Morda bom naslednji teden spet sedel na kolo in počasi spet začel kolesariti," je bil v pogovoru za Sportal realistično optimističen mladi Omrzel, ki smo ga obiskali v Novem mestu.

Omrzel pred usodno etapo na dirki Giro della Lunigiana.

Sreča v nesreči

Dijak 4. letnika strojništva na Šolskem centru Novo mesto, kjer ga junija prihodnje leto čaka matura, se zaveda, da je, kljub temu da je zaradi padca sezono moral končati predčasno, in to tik pred dvema vrhuncema (evropskim in svetovnim prvenstvom), imel srečo v nesreči, da poškodbe niso bile hujše ali celo trajne. "Zagotovo sem imel srečo v nesreči. Lahko bi se končalo na precej drugačen način, kot se je. Se mi pa zdi, da je brez pomena, da gledam nazaj in preveč razmišljam o tem, ker to ne bo spremenilo ničesar. Kaj je bilo, je bilo."

Hematom in pretres možganov

Pravi, da se samega padca ne spominja. "Od dne, ko sem padel, se spomnim samo nekaterih izsekov z zajtrka in sestanka z ekipo, dirke pa sploh ne. Padel sem nekje na 30. kilometru in se ničesar ne spomnim. V nezavesti sem bil do naslednjega dne," je povedal 18-letni Novomeščan, ki je pri padcu z glavo udaril ob tla in negibno obležal na boku. Imel je pretres možganov in hematom v glavi. Še posebej to je najbolj skrbelo zdravnike. A tudi tukaj je imel srečo. "Hematom je bil tako majhen, da operacija glave ni bila potrebna, ampak se je zmanjšal sam od sebe."

Hitro je obrnil nov list

V bolnišnici v La Spezii v Italiji. Foto: Arhiv organizatorja Tudi po nesreči se ni prav dolgo obremenjeval z dogodki in je hitro obrnil nov list. Kdaj se bo spet vrnil na kolo, je odvisno predvsem od njega in njegovega počutja. "Zdravniki so mi predpisali, da se moram dva do tri tedne izogibati vsakršnemu naporu. Zdaj smo v drugem tednu, naslednji bo tretji, ampak sam čutim, da še nisem pravi. Takoj ko mi naraste pulz, v glavi čutim, da vse še ni dobro in da nisem pripravljen na to, da bi spet začel kolesariti, kaj šele, da bi to počel pod obremenitvijo. Mislim, da bom potreboval še nekaj časa, da bom spet na kolesu, a zagotovo se bom vrnil. Če bo lepo vreme, bom šel ven na kolo, sicer pa bom za začetek na trenažerju."

Verjame, da padec ni pustil psiholoških posledic in da ga na cesti ne bo strah. "Mislim, da je psihično vse enako kot pred nesrečo, fizično pa bomo še videli. Verjamem pa, da bo vse dobro."

Izjemna podpora z vseh strani

Dejal je, da se v fazi zdravljenja nikoli ni počutil samega. "Čutil sem res izjemno podporo, vsi so mi pomagali. Od staršev, zdravnikov, kluba, prijateljev. Tukaj bi še posebej izpostavil zdravnika Marjana Koršiča, ki sodeluje z ekipo Barain - Victorious in se zelo dobro pozna z mojim bratom."

Se mu je kolesarstvo kakorkoli zamerilo? "Ne, niti najmanj, samo nestrpen sem, ker žal ne morem na kolo, verjamem pa, da tudi to še pride. Ko bom začutil, da je glava dobro, bom šel z enako željo na kolo kot pred padcem in treniral bom tako trdo kot prej,« obljublja Novomeščan, ki te dni pozorno spremlja dogajanje na svetovnem prvenstvu, še posebej bo pomemben četrtek, 26. septembra, ko bo na sporedu cestna dirka za mladince, kjer bi bil sam nedvomno eden od favoritov za najvišja mesta, tako pa se bodo v boj za mavrično majico poskušali vmešati njegovi reprezentančni kolegi Bastian Petrič, Bor Ebner, Gašper Štajnar, Sven Aleksander Mernik in Erazem Valjavec.

Foto: Ana Kovač

Usodna dirka je bila cilj sezone

Omrzel je bil med favoriti tudi na dirki Giro della Lunigiana, izjemno pomembni mladinski etapni dirki, kjer so v preteklosti zmagali tudi Matej Mohorič, Tadej Pogačar in Remco Evenepoel in je nedvomno dober kazalnik kolesarske prihodnosti. "Lunigiana je bila moj cilj že vse od začetka sezone in nanjo sem bil res zelo dobro pripravljen. Če bi bilo vse v redu z mano, bi se ta teden pripravljal na svetovno prvenstvo, ampak me žal tam ne bo. A je bila sezona tudi brez svetovnega prvenstva zelo uspešna, zato sem lahko malo bolj pomirjen," pravi Omrzel, ki bo kariero prihodnjo sezono nadaljeval v razvojni ekipi CTF Victorious, nato pa v ekipi svetovne serije Bahrain-Victorious.

"Imel sem več ponudb, a na koncu sem se odločil za Bahrain. Ta ekipa mi je bila najbližje, ker je sedež ekipe v Sloveniji in je tudi večina osebja Slovencev. Mislim, da je to zelo dobra odskočna deska za naprej. Ker že imam ekipo za prihodnjo sezono, sem lahko bolj miren. Lahko se bom odpočil in pozdravil do konca."

S prijateljem in reprezentančnim kolegom Jakobom Omrzelom in selektorjem mladinske reprezentance Nacetom Korošcem. Foto: Ana Kovač

Izjemna sezona z zmago v Roubaixu kot piko na i

Letošnja sezona je bila za Omrzela res izjemno uspešna. "Na vseh etapnih dirkah v Švici (Tour du Pays de Vaud, op. a.) in Franciji (Ain Bugey Valromey Tour, Omrzel je tam nastopil z ekipo Cannibal - Victorious U19 Development Team in osvojil skupno četrto mesto) sem bil zelo uspešen. V Švici sem bil tretji v generalni razvrstitvi, medtem ko mi je v Romeyu v Franciji malo zmanjkalo do stopničk. Zdaj sem ciljal na Lunigiano … skratka, vedno sem bil zraven, vedno v top 3, kadar je bila dirka v klanec, in to je zelo dobra iztočnica za naprej. Seveda pa ne sme pozabiti niti na zmago v Roubaixu." Ta je brez dvoma najbolj odmevala v svetu kolesarstva, še dodatno pa jo je podkrepilo dejstvo, je tudi drugo stopnico zmagovalnega odra zasedel Slovenec, in sicer Erazem Valjavec, ki na letošnjem svetovnem prvenstvu cilja zelo visoko.

Omrzel pravi, da je trener Josip Radaković ključen del njegove kariere. "On je tisti, ki zna kolesarja dvigniti na višjo stopnjo." Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Hvaležen Adrii Mobil

Čeprav je Omrzel z eno nogo že v drugi ekipi, pa ne pozablja na trenutno sredino, Adrio Mobil, kamor ga je pred leti pripeljal zgled pet let starejšega brata.

"Brat je bil od nekdaj idol, in ker je kolesaril on, sem seveda moral še jaz. Moj prvi trener je bil Sandi Papež, ki je bil glavni trener pri dečkih, nato Srečko Glivar, ki je bil pred tem Sandijev pomočnik, zadnja štiri leta pa je moj trener Josip Radaković. Lahko rečem, da je zaslužen za večino tega, kar sem dosegel v zadnjem obdobju. On je tisti, ki zna kolesarja dvigniti na višjo stopnjo. On je ključen del moje kariere in brez njega zagotovo ne bi dosegel tega, kar sem. V letošnji sezoni sicer sodelujem z italijanskim trenerjem iz razvojne ekipe Bahraina, ampak je Josip še vedno v vse vpleten in zelo pomemben," je poudaril Omrzel, ki je dokaz za to, da je lahko konkurenčen, dobil lani, ko se je prepričal, da na klancu lahko drži stik z najboljšimi.

"Lani sem bil tretji na Eroici Juniors (mladinska etapna dirka v Toskani) in takrat sem začutil, da bi mi lahko v kolesarstvu nekaj uspelo. Zelo dobro vem, da je treba zelo trdo delati in trenirati, hkrati pa se tudi zavedam, da se ta zgodba lahko zelo hitro zaključi. To se je pokazalo pred tremi tedni … Kakorkoli, verjamem, da se bom lahko pobral in vrnil na raven, kjer sem že bil." Pravi, da mu je trpljenje domače in da se je s tem sprijaznil. "To je sestavni del tega športa in to me ne skrbi," je jasen Omrzel.