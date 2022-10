Italija pričakuje prezgodnjo upokojitev šampiona. "Vesel sem, da sem sploh tu."

Gazzetta poroča, da naj bi se italijanski kolesarski profesionalec Sonny Colbrelli že odločil za predčasni konec kariere in o tem obvestil sorodnike in prijatelje. Po tem, ko je 21. marca letos zasedel drugo mesto v prvi etapi Dirke pop Kataloniji, ga je obšla slabost in je v cilju omedlel. Življenje mu je s hitrim posredovanjem rešila zdravniška ekipa na dirki, ta ga je oživljala in ga spravila v stanje za prevoz v bolnišnico.

Tam so se izkazale vse razsežnosti Italijanovih zdravstvenih težav, diagnoza je bila huda srčna aritmija, ki je povzročila srčni zastoj. Colbrelli, zmagovalec epske klasike Pariz–Roubaix leta 2021, istega leta se je okitil tudi z naslovom evropskega prvaka na cestni dirki, je imel srečo, v bolnišnici so mu pozneje namestili podkožni defibrilator in je v zadnjih mesecih spet lahko sedel na kolo, a le za lažji trening.

Na profesionalnih dirkah na Apeninskem polotoku član ekipe Bahrain Victorious sploh ne bi smel več tekmovati, saj v Italiji športnim profesionalcem z nameščenim podkožnim defibrilatorjem tega ne dovolijo – tak primer je tudi danski nogometaš Christian Eriksen, ki je moral najti klub zunaj Italije –, sam pa ni pripravljen zamenjati državljanstva, se seliti v tujino ali oporekati pravilom Mednarodne kolesarske zveze ter italijanski zakonodaji, da bi si tako potencialno podaljšal kariero profesionalnega kolesarja, pisanje Gazzette povzema Cyclingnews.

"Veliko ljudi me sprašuje, kako sem. Odgovarjam jim, da sem srečen, sem z družino. Prav veliko več ni dodati, zavedam se, da imam srečo, veliko srečo," je Colbrelli povedal v aprilskem intervjuju za Gazetto. "Vsi vemo, da je življenje začasno, a o tem nikoli ne razmišljamo zares, še posebej, če so naša življenja zapolnjena in smo ves čas z nečim zaposleni, kar profesionalni kolesarji nedvomno smo. Ko sem se prebudil v bolnišnici, sem le stežka dojel, kaj se je zgodilo. Najprej sem bil jezen in se spraševal, zakaj jaz? Zakaj sem si to zaslužil? Ampak na ta vprašanja je nemogoče najti odgovor. Danes se zjutraj, ko se zbudim, poskušam smejati. Zavedam se, da imamo na tem svetu le omejen čas in le eno priložnost. Vesel sem, da sem sploh tu," je še povedal.

