Hrastnikova popravila najboljši dosežek na svetovnem pokalu

Hrastnikova, ki je letos sezono začela z zmago na evropskem prvenstvu na Portugalskem, prejšnji konec tedna pa v Mariboru na evropskem pokalu končala na tretjem mestu, je s šestim mestom popravila svoj najboljši dosežek do zdaj na svetovnih pokalih. Osma je bila na finalu svetovnega pokala lanske sezone v Val di Soleju.

V današnjem finalu je s progo, ki se je končala v središču Velikega Lošinja, najbolje opravila Nicolova, skupna zmagovalka svetovnega pokala in zmagovalka tekme evropskega pokala v Mariboru prejšnjo nedeljo. Drugo mesto je osvojila Britanka Rachel Atherton, ki je zaostala 3,559 sekunde, tretja pa njena rojakinja Tahnee Seagrave z zaostankom 3,778 sekunde. Hrastnikova je bila počasnejša za 12,929 sekunde.

Za ženskami se bodo po lošinjski progi, ki prvič gosti tekmo svetovnega pokala, danes spustili še moški, od Slovencev bosta nastopila Jure Žabjek in Miran Vauh.

Sicer pa so najbolj odgovorni za progo - enega od odsekov so poimenovali po leta 2016 tragično umrli slovenski prvakinji Zarji Černilogar - in svetovni pokal na Lošinju člani ekipe iz Trbovelj. Na Lošinju so prvo dirko organizirali leta 2013, leto kasneje so gostili mednarodno dirko prve kategorije, letos pa jim je uspel preboj med tekme svetovnega pokala. Direktor dirke je Sebastjan Zmrzljak.