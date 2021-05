Grozljiv padec Mateja Mohoriča na Giru in nov udarec za ekipo Bahrain #video

To je že drugi udarec za ekipo Bahrain Victorius, ki je pred dnevi, prav tako po hudem padcu, ostala brez kapetana Mikela Lande.

Mohorič je padel po dobrih 40 kilometrih današnje etape. V levem ovinku je zdrsnil, naredil salto in priletel na glavo.

Padec je bil videti izredno nevaren in boleč, a je Slovenec po njem vstal, kot da se pri tem ni huje poškodoval. Kljub temu so ga iz preventivnih razlogov reševalci naložili na nosila, pri tem zaščitili predel vratu in hrbtenice, in ga odpeljali na nadaljne preiskave v bolnišnico.

Več sledi ...