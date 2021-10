Govorice o Dumoulinu niso bile iz trte zvite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred mesecem dni so v francoskem časniku L'Equipe objavili članek o tem, da obstaja možnost, da bi nizozemski kolesarski zvezdnik Tom Dumoulin že v prihodnji sezoni iz nizozemske ekipe Jumbo-Visma prestopil k Avstralcem, v ekipo Team Bike Exchange. Slednji potrjujejo, da o tem res razmišljajo.

"Dumoulin je eden od skupine kolesarjev, ki so na našem seznamu, ki jih spremljamo razmišljamo o prihodnosti," je v pogovoru za specializirani kolesarski portal Cyclingnews razkril generalni direktor moštva Team Bike Exchange Brent Copeland.

V ekipi, ki ima v svojih vrstah tudi dva slovenska kolesarja (Luko Mezgeca in Urško Žigart v ženski ekipi), bi z Dumoulinom radi zapolnili vrzel med kolesarji, ki so sposobni odmevnejših dosežkov v generalni razvrstitvi, a hkrati poudarjajo, da gre za odločitev, ki je še ne nameravajo sprejeti prav kmalu.

"Tom Dumoulin bo ob koncu prihodnjega leta spet na trgu. Gre za kolesarja, ki bi si ga, če bi deloval tako kot letos na olimpijskih igrah v Tokiu (bil je 2. v vožnji na čas, takoj za Primožem Rogličem, op. a.), večina ekip želela v svojih vrstah. Če želi vztrajati pri ambicijah po doseganju dobrih rezultatov v skupni razvrstitvi, je to zagotovo kolesar, s katerim bi sedli na pogovor in razmislili o sodelovanju. Pred njimi je še kar nekaj dobrih let," je prepričan prvi mož ekipe Bike Exchange, v kateri se spoprijemajo s pomanjkanjem kolesarjem, ki bi bili lahko uspešni na etapnih dirkah.

Na olimpijskem kronometru je zaostal samo za Primožem Rogličem. Foto: Guliverimage

Ekipo sta lani zapustila Adam Yates, ki se je preselil k Inoesu, in Jack Haig, ki je prestopil v Bahrain Victorious, odhaja tudi Esteban Chaves, ki bo okrepil ekipo EF Education-Nippo, kar pomeni, da jim bo med lovci na rezultat v generalni razvrstitvi ostal le Adamov brat dvojček, Simon Yates, ki mu je letos uspelo zmagati na Dirki po Švici, Giro pa je končal na 3. mestu v skupnem seštevku.

Za Dumoulinom je precej turbulentna sezona z zgolj 19 tekmovalnimi dnevi. Januarja, le nekaj dni zatem, ko so iz ekipe Jumbo-Visma sporočili, da si bo na Dirki po Franciji kapetansko vlogo delil s Primožem Rogličem in Stevenom Kruijswijkom, je 30-letni Nizozemec šokiral z napovedjo, da se za nedoločen čas umika iz kolesarske karavane in si bo vzel čas za razmislek o tem, kaj si pravzaprav še želi od kolesarstva.

Že konec pomladi je ugotovil, da je še vedno lačen uspehov na kolesu. Junija se je vrnil in zmagal na državnem prvenstvu v vožnji na čas. Sledilo je ogrevanje nog in navajanje na tekmovalni adrenalin na Dirki po Švici, kjer razen 5. mesta v etapi na kronometer ni dosegel odmevnejšega rezultata, je pa zablestel na letošnjih olimpijskih igrah, kjer je postal olimpijski podprvak v kronometru.

Lakota po uspehih očitno še vedno živi. Kje jo bo "metulj iz Maastrichta" najlažje potešil?