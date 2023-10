Monika Hrastnik za konec tik pod zmagovalnim odrom

Številne tekmovalke so imele na spolzki stezi težave, prišlo je tudi do nekaj padcev. Zelo hitra je bila Francozinja Marine Cabirou, ki se je borila za drugo mesto v skupnem seštevku, a po prednosti več kot 13 sekund pred Hrastnik grdo padla v drugem gozdnem, tehnično zahtevnem delu.

Težave je imela tudi njena tekmica, Nemka Nina Hoffmann, ki je bila prav tako zelo hitra. Po zdrsu se je hitro pobrala in zasedla drugo mesto ter si zagotovila še drugo mesto v skupnem seštevku. Za današnjo zmagovalko Höll je zaostala kar 13,066 sekunde. Tretje mesto je pripadlo Italijanki Veroniki Widmann (+14,168).

Devetindvajsetletna Hrastnik je to sezono prišla do rezultata kariere v svetovnem pokalu, potem ko je bila druga v francoskem Les Getsu. Poleg Mont-Sainte-Anna je tekmovalka iz Lepe Njive tudi v Leogangu zasedla četrto mesto, dvakrat je bila šesta, po enkrat pa sedma, osma in 11. Vse to je zadoščalo za četrto mesto v skupnem seštevku. To sezono je Hrastnik na SP v Glasgowu zasedla 11. mesto, na EP pa je bila srebrna.

V nadaljevanju sporeda v Mont-Sainte-Annu bo na sporedu še moška preizkušnja brez slovenskih kolesarjev.

Žakljeva edino slovensko nedeljsko orožje

V nedeljo bosta za konec sezone še preizkušnji v olimpijskem krosu. Ženske bodo začele ob 19. uri, na startu bo tudi edina Slovenka Tanja Žakelj, medtem ko se zadnjega dela sezone v Severni Ameriki ni udeležila Vita Movrin. Moška preizkušnja brez Slovencev se bo začela ob 21.30.

Že v petek se je končala sezona v kratkem krosu. Zadnjo preizkušnjo je v moški konkurenci dobil Francoz Victor Koretzky, v ženski pa Avstrijka Laura Stigger. Skupna seštevka sta pripadla Nemcu Luci Schwarzbauerju in Nizozemki Puck Pieterse. Od Slovenk sta Vita Movrin in Žakelj osvojili nekaj točk ter zasedli 52. oziroma 54. mesto.