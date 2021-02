Giro se bo začel z vožnjo na čas v Torinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarska dirka po Italiji se bo letos 8. maja začela z vožnjo na čas na ulicah Torina, so danes razkrili organizatorji. Prve tri etape 104. izvedbe Gira bodo potekale v piemontski regiji. To bo tretjič, da bo Torino gostilo "Grande Partenzo". Slovenska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar na italijanski pentlji ne bosta nastopila.