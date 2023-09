Spopad slovenskih titanov in izzivalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bližje je konec kolesarske sezone, napeto pa je tako na cesti kakor tudi v pisarnah, kjer potekajo pogovori o prestopih, združitvah ekip, iskanju potencialnih sponzorjev. Medtem si lahko ljubitelji kolesarstva manejo tudi roke glede današnje 204,1 kilometra dolge preizkušnje Giro dell'Emilia, na kateri bosta prav tako nastopila slovenska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič. Enodnevna preizkušnja se bo začela ob 11.10, kolesarje na cilju pričakujejo okoli 16. ure, dogajanje pa bomo pospremili tudi na Sportalu.

Verjetno je Primož Roglič tisti, ki najbolje pozna to italijansko dirko in zlasti zaključni vzpon San Luca (2,1 km, desetodstotni povprečni naklon), s katerim se je že večkrat v karieri spoprijel. Na prologu na Giru leta 2019 je pometel s konkurenco, dvakrat v letih 2019 in 2021 pa je tudi osvojil Giro dell'Emilio.

Lani je bil junak italijanske dirke Enric Mas, Tadej Pogačar pa je za Špancem takrat zaostal enajst sekund.

A San Luca ne bo edini klanec dneva, na katerega se bodo morali sicer povzpeti petkrat. Pred tem bosta še vzpona na Zocco in Monte Nonascoso. Ko bodo dosegli vrh zadnje omenjenega, jih čaka še skoraj 40 kilometrov vožnje do Bologne, ko bo pred kolesarje prišel kratek, a zahteven vzpon San Luca.

Prvih nekaj sto metrov te ikonične strmine je zelo zahtevnih, saj je tam 14-odstotni povprečni naklon. Cesta se nato nekoliko izravna, čeprav deset odstotkov še vedno ostaja zelo zahtevnih. Ko kolesarji prevozijo zadnji kilometer, sledi oster zavoj levo. Po nekaj ovinkih se začne nov del pekla, s približno 400 metri pri več kot 12-odstotnem naklonu, v zaključku tega odseka pa bo celo 16-odstotni naklon.

Po strmem odseku bo najhujše mimo, saj se zadnjih 500 metrov cesta dviga pri šestih odstotkih. V zaključku dirke se bodo kolesarji še štirikrat ob bučni podpori ob progi povzpeli na San Luco – krog po Bologni bo dolg 9,3 kilometra. Po 204,1 kilometra bo znano, kdo bo junak italijanske klasike.

Kdo poleg naših šampionov še spada v krog favoritov za zmago? Pri UAE Emirates imajo ob Pogiju še Adama Yatesa, ki bi lahko iskal pot do uspeha. Ob njima bodo v kadru tudi Juan Ayuso, Diego Ulissi in Rafal Majka. Lanskoletni zmagovalec Enric Mas (Movistar) se bo hotel ponovno izkazati. Pri Jayco AlUla stavijo na Simona Yatesa. Francoz Pavel Sivakov, ki se poslavlja od Ineos Grenadiers, bi prav tako lahko skušal presenetiti, in njegov moštveni kolega Carlos Rodriguez. Nastopili bodo še Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Michael Woods (Israel - Premier Tech), Aleksander Vlasov, Lennard Kämna (oba (Bora-hansgrohe), nadarjeni Romain Gregoire (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Ben O'Connor (Ag2R Citröen), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) …

Pisana zasedba se bo torej spopadla med seboj, ob pogledu na vsa ta imena pa si lahko ljubitelji kolesarstva že manejo roke, saj se obeta pravi spektakel na italijanskih tleh.