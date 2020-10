Gent-Wevelgem spočitemu Pedersenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danec Mads Pedersen (Trek-Segafredo) je zmagovalec jeseni izvedene spomladanske kolesarske klasike Gent-Wevelgem. V ciljnem sprintu štirih kolesarjev je prehitel Francoza Floriana Senechala (Deceuninck Quick-step) in Italijana Mattea Trentina (CCC Team). Glavna favorita Wout Van Aert in Mathieu van der Poel sta ostala praznih rok.

V preizkušnji po poljih Flandrije od Ypresa do Wevelgema (232,5 km) je glavnina v ospredje sicer sprva spustila šest ubežnikov, ki so si 145 kilometrov pred koncem nabrali sedem minut in pol prednosti.

A kot je to v navadi za največje klasike, so že pred pred odločilnim, razgibanim delom trase ubežnike ujeli, začela pa se je nova dirka.

Po prvem prečkanju slovitega Kemmelberga ter makadamskih odsekih je v ospredju vozilo 26 kolesarjev, skupina pa se je po napadu nekaterih kolesarjev zmanjšala na devet tekmovalcev.

Najprej zaostala, nato napadla

V ozadju sta nekoliko zaostala favorizirana Van Aert (Jumbo-Visma) in van der Poel (Alpecin Fenix). Nato sta napadla, s pomočjo nekaterih drugih kolesarjev pa sta nato hitro lovila prvo deveterico.

Pred zadnjim vzponom na Kemmelberg je imela prva skupina le še nekaj sekund prednosti pred skupino Van Aerta in van der Poela, skupini pa sta bili končno združeni pred ravninskim delom do cilja.

Tisti slabši sprinterji so skušali z napadi streti skupinsko delo 15 kolesarjev, nekateri pa so zamudili napad Italijana Alberta Bettiola (EF Pro Cycling), ki je razredčil skupino 15 kolesarjev na devet.

Bettiol razbil skupino, pa ostal brez moči

V zadnjih sedmih kilometrih so si sledili napadi, skupino pa je znova razbil Bettiol, ki je v zadnji kilometer pripeljal še tri tekmece, na koncu pa ostal brez moči za sprint.

Tega je zanesljivo dobil svetovni prvak iz leta 2019, Pedersen, ki je najmanj prispeval k narekovanju ritma v zaključku. Senechal in Trentin mu v zadnjih 200 metrih nista mogla slediti. Van Aertu in van der Poelu pa nihče ni želel pomagati, da bi priključili najboljši četverici.

Edini slovenski predstavnik na dirki, Luka Mezgec, se po razgibanem delu preizkušnje ni priključil najboljšim in ostal v ozadju.

Izidi: 1. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo) 5;19:20 2. Florian Senechal (Fra/Deceuninck-Quick-step) isti čas 3. Matteo Trentin (Ita/CCC Team) 4. Alberto Bettiol (Ita/EF Pro Cycling) + 0:01 5. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ) 0:03 6. John Degenkolb (Nem/Lotto Soudal) 0:04 7. Yves Lampaert (Bel/Deceuninck-Quick-step) isti čas 8. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 0:07 9. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin Fenix) 0:08 10. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-McLaren) 1:40 ... 65. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 6:11

