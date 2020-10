Pedersen preprečil francosko zmagoslavje

Za Pedersena je bila to tretja zmaga v karieri in največja doslej na preizkušnji, ki kolesarje na trasi dolgi 213 kilometrov pelje prek številnih makadamskih vinogradnih poteh, v zadnjem delu pa tudi prek številnih krajših in strmih vzponov.

Trije francoski favoriti, Valentin Madousa, Warren Barguil in Romain Bardet se niso uspeli priključiti obema vodilnima, ki sta večji skupini kolesarjev ušla 34 kilometrov pred ciljem na peti vinogradni poti.

Kasneje sta Pedersen in Cosnefroy odlično sodelovala in za seboj zadržala ostanke glavnine ter obračunala med sabo za zmago, za pol dolžine kolesa pa je slavil 24-letni Danec.

Slovencev na startu preizkušnje, ki ne sodi v svetovno serijo, ni bilo.

