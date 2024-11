Ganljiv poklon Rogliča in tekmecev ob slovesu legende

Mark Cavendish je dolgo okleval, zdaj pa je po premisleku napočil čas za dokončno slovo. V zadnjih mesecih je bilo tako vse prej kot jasno, ali bo Cavendish končal kariero še posebej zato, ker je bil sam glede tega precej skrivnosten. Ta konec tedna je prek družbenih omrežij sporočil, da se je odločil. "V nedeljo bo zadnja dirka moje profesionalne kolesarske kariere," je Cav sporočil na Instagramu . "Imam srečo, da delam to, kar ljubim, že skoraj 20 let in zdaj lahko rečem, da sem dosegel vse, kar lahko dosežem na kolesu. Kolesarjenje mi je dalo ogromno in obožujem ta šport. Kar se tiče moje kariere sem si vedno želel kaj spremeniti in zdaj sem pripravljen videti, kaj mi prinaša naslednje poglavje. Hvala vsem za vso podporo, vedno," je zaključil 39-letni kolesar Astane Qazaqstan.

Pred začetkom kriterija po Singapurju, kjer bo uradno sezono sklenil tudi Primož Roglič, so se Cavendishu tekmeci poklonili na poseben način. Pred štartom so vsi udeleženci dirke vključno z Arnaudom De Liejem, Rogličem, Chrisom Froomom, Jasperjem Philipsenom in Biniamom Girmayem oblikovali častno stražo za britansko sprintersko legendo. Vidno hvaležni Cavendish pa je čustveno zapeljal čez špalir.

👏👏 Guard of honor for Sir Mark Cavendish’s last race 🥹#TDFSG 🇸🇬 pic.twitter.com/VnyEc74J0F — Tour de France™ (@LeTour) November 10, 2024

A special peloton goodbye ❤️



Mark Cavendish's legendary career is about to come to a close in Singapore 🥲 pic.twitter.com/NQ79RLAlrH — Eurosport (@eurosport) November 10, 2024

Cavendish se lahko ozre na dolgo in predvsem uspešno kolesarsko kariero. Za njegov debi pri profesionalcih se moramo vrniti skoraj dvajset let nazaj, v leto 2006, pri nemškem T-Mobileu. Tistega leta je takoj zabeležil svojo prvo profesionalno zmago. Po "postankih" pri ekipah HTC-Columbia, Omega Pharma-Quickstep, Dimension Data in Astana Qazaqstan je število njegovih zmag naraslo 165. Bil je zelo uspešen na Dirki po Franciji, s 35 etapnimi zmagami je na vrhu večne lestvice. Dobil je tudi številne etape na Dirki po Italiji in Vuelti, postal je svetovni prvak, dvakrat pa je med drugim dobil tudi Milano-San Remo.

My new favourite rider - Primoz Roglic - has so much time for fans, and even helped this technically challenged old lady take a selfie! #TDFSG pic.twitter.com/dpA7HCp27d — Ann Williams (@writeonhk) November 10, 2024

