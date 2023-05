Gal Glivar zmagovalec prestižne dirke Pokala narodov

Madžarska, Slovaška in Poljska so bile gostiteljice mednarodne kolesarske etapne dirke za Pokal narodov - Orlen Nations Grand Prix (U23), na kateri so slovenske barve zastopali Gal Glivar, Boštjan Murn, Aljaž Turk, , Luka Ziherl, Dan Andrej Tomšič in Jaka Špoljar. Gal Glivar je nedeljsko zadnjo etapo končal na drugem mestu in se veselil skupne zmage.