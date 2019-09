Gajser šesti v prvi vožnji v Afyonkarahisarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v turškem Afyonkarahisaju končal na šestem mestu. Gajser si je že pred koncem sezone zagotovil naslov svetovnega prvaka razreda MXGP, danes pa so bili v prvi vožnji najboljši Nizozemec Jeffrey Herlings, Latvijec Pauls Jonass in še en Nizozemec Glenn Coldenhoff.

Gajserju, ki prav danes praznuje 23. rojstni dan, prvi del turške preizkušnje ne bo ostal v lepem spominu. Potem ko je že v kvalifikacijah v soboto grdo padel in si pokvaril dobro izhodišče, saj je bil na koncu 12., se mu je nekaj podobnega zgodilo tudi na dirki. Po nekaj krogih, ko je vozil v vodilni skupini, je doživel še en padec, po katerem je dirko spet nadaljeval iz ozadja. S 14. mesta se je sicer še prebil na šesto, ostali tekmeci pa so bili vendarle predaleč. Druga vožnja v elitnem razredu MXGP bo na sporedu ob 16. uri.

V Turčiji nastopa tudi Jan Pancar, ki je v šibkejšem razredu MX2 prvo vožnjo končal na 20. mestu in dobil novo točko za SP. V ospredju so bili najboljši - svetovni prvak Španec Jorge Prado, Belgijec Jago Geerts in Nizozemec Calvin Vlaanderen.

