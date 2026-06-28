Vročina kroji DP, Nika Bobnar brez konkurence, Lena Repinc deseta

Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom mednarodne zveze (UCI) za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let je skrajšana za dva kroga, na 13 krogov, in je dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Med članicami je naslovu v vožnji na čas še enega s cestne dirke dodala Nika Bobnar (Nexetis), ki ni imela prave konkurence, dobro pa se je odrezala tudi slovenska biatlonska reprezentantka Lena Repinc.

Danes bodo v Gabrju podelili naslove najboljšim, moška članska dirka se je začela ob 14.15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki, to pa mu bo skušala preprečiti peterica iz ekipe svetovne serije Bahrain-Victorious.

Naslov bo branil Jakob Omrzel, ob njem bodo v dresu Bahrain-Victorious še Matej Mohorič, Žak Eržen, Matevž Govekar in Roman Ermakov.

Bobnar do drugega naslova, biatlonka Repinc deseta

Vroč dan se je začel z dirko mlajših mladincev, naslov prvaka je osvojil Urban Hvastija (Pogi Team UAE Generali). V kategoriji mlajših mladink je slavila Maša Žalig (KK Tropovci) , med starejšimi mladinkami pa Eva Terpin (Pika Team by Mastercard).

Dirka starejših mladincev je bila zaradi vročine skrajšana za en krog, po 99 kilometrih dirkanja pa se je naslova državnega prvaka veselil Luka Arnolj (Factor Racing). Članice so se spopadle s 77 kilometri, brez prave konkurence je bila Nika Bobnar (Nexetis), ki je slavila že v petek v vožnji na čas, vseh sedem krogov pa sta odpeljali le še podprvakinja Nika Fajtar (Born to Win BTC City Ljubljana), ki je bila najboljša v konkurenci U 23, ter bronasta Tjaša Sušnik (RC ARBÖ-ASKÖ Rapso Knittelfeld).

Na ženski dirki elite je nastopila tudi slovenska biatlonska reprezentantka Lena Repinc, bila ujeta pred zadnjim krogom, s časom 2;14:16 pa je zasedla deseto mesto.

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DP Gabrje, izidi: Članice:

1. Nika Bobnar (Nexetis) 2;05:28

2. Nika Fajtar (Born to Win BTC City Ljubljana) + 9:44

3. Tjaša Sušnik (RC ARBÖ-ASKÖ Rapso Knittelfeld) 10:42

… Starejši mladinci:

1. Luka Arnolj (Factor Racing) 2;40:55

2. Nik Muiršec (KK Novo mesto) + 0:01

3. Miha Otoničar (Pogi Team UAE Generali) isti čas

… Starejše mladinke:

1. Eva Terpin (Pika Team by Mastercard) 1;23:27

2. Hana Jeromel (Perutnina Ptuj) + 6:19

3. Iva Colnar (Pika Team by Mastercard) 6:20

… Mlajši mladinci (U 17):

1. Urban Hvastija (Pogi Team UAE Generali) 1;51:32

2. Gal Klun (Pogi Team UAE Generali) isti čas

3. Žak Nedeljkovič (MebloJogi – Pro Concrete) + 1:15

… Mlajše mladinke (U 17):

1. Maša Žalig (KK Tropovci) 1;22:19

2. Brina Prevodnik (Pika Team by Mastercard) + 7:25

3. Kaja Adam (Perutnina Ptuj) + 7:26

…

Postaja za okrepčilo z mesta bo dovoljena med vso dirko, kjerkoli v krogu z izjemo zadnjih petih kilometrov pred ciljem.

Indeks WGBT, ki pomeni izjemno tveganje za pregrevanje telesa Danes bodo v Novem mestu temperature dosegle 37 stopinj Celzija. Zaradi visoke vročine in nizke vlažnosti se pričakuje indeks WGBT (Wet-Bulb Globe Temperature) med 10. in 12. uro približno od 26 °C do 28 °C. Vrhunec vročine s temperaturo od 35 do 36 stopinj Celzija in vlažnostjo zraka 40 odstotkov bo med 13.00 in 17.00, ko lahko indeks WGBT doseže najvišje vrednosti med 31 °C in 33 °C, kar pomeni izjemno tveganje za pregrevanje telesa. V skladu s protokolom UCI za ekstremne razmere so podani pogoji za ukrepanje, ko indeks WBGT preseže vrednost 28.

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