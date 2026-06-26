Danes bo Karteljevo pri Novem mestu v znamenju vožnje na čas. Za naslove državnih prvakov se bodo pomerile mlajše in starejše mladinske ter članske kategorije. Nastop je na veliko veselje slovenskih navijačev napovedal tudi Primož Roglič (start ob 18.07), ki je na domačem prvenstvu nazadnje nastopil v koronskem letu 2020. V članski konkurenci bo naslov branil Mihael Štajnar, ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart pa bo v ženski konkurenci prva favoritinja Nika Bobnar.

Na startni listi je tudi Primož Roglič, ki je naslov državnega prvaka v vožnji na čas osvojil leta 2016. Na državnem prvenstvu je nazadnje nastopil v koronski sezoni 2020, ko je zmagal na cestni dirki, na kronometru pa je bil drugi, tik za Tadejem Pogačarjem.

Roglič je na svojem zadnjem kronometru na DP osvojil 2. mesto. V sezoni 2020 je naslov prvaka osvojil Tadej Pogačar, Jan Polanc pa je bil tretji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tudi ta je imel nastop na domačem prvenstvu v načrtu, a se je po Dirki po Švici odločil, da odpotuje v Monako in čas do začetka Dirke po Franciji, ki se bo začela 4. julija, preživi ob partnerki, kolesarki Urški Žigart, ki si je pri padcu na švicarski preizkušnji zlomila čeljust, utrpela pa je tudi pretres možganov. Zanimivo, tudi ona je leta 2020 postala državna prvakinja v vožnji na čas.

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta leta 2020 osvojila naslov državnih prvakov v vožnji na čas. Dirko je takrat gostila Pokljuka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Naslov prvaka brani Mihael Štajnar

V članski konkurenci bosta nastopila tudi Jakob Omrzel in Roman Ermakov, ruski kolesar s slovensko licenco (oba sta člana ekipe Bahrain Victorious).

Naslov državnega prvaka med člani bo branil Mihael Štajnar iz ekipe Pogi Team Gusto Ljubljana. Foto: Tit Košir Na dirko so prijavljeni še branilec naslova Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana), Tilen Finkšt (Solution Tech Nippo Rali), Matic Žumer (ARBÖ Kärnten Feld am See), Timotej Bavec (Ribno Alpine Resort Bled) in lanski državni prvak med mlajšimi člani Nejc Komac (Factor Racing), ki letos že nastopa v elitni konkurenci.

V ženski konkurenci bo ob odsotnosti Žigartove prva favoritinja Nika Bobnar, članica švicarske ekipe Nexetis. Bobnarjeva je bila lani državna prvakinja med članicami do 23 let, letos pa nastopa v elitni kategoriji.

Izenačeni obračuni med mladinci

Med mladinci bo naslov branil Vanja Kuntarič Žibert (Pogi Team UAE Generali). Na kronometer je prijavljen tudi njegov klubski kolega Luka Maksimović, lani drugi, ob njem pa še člani tujih razvojnih ekip Gal Stare (Soudal Quick-Step), Maks Olenik in Oskar Mernik (oba Jegg Skil DJR) ter Maj Bohak (Grenke Auto Eder).

Dobra konkurenca se obeta tudi med mladinkami. Na startu bo 11 kolesark, med njimi Hana Jeromel (Perutnina Ptuj) in Iva Colnar (Pika Team by Mastercard).

Državno prvenstvo v vožnji na čas bo potekalo na enaki trasi kot pred štirimi leti, ko sta na progi med Karteljevim in Poljanami pri Mirni Peči slavila Jan Tratnik in Urška Žigart, so sporočili s Kolesarske zveze Slovenije. Krog z obratom v Poljanah pri Mirni Peči je dolg 14,4 kilometra, moški elite in mlajši člani pa bodo opravili dva kroga, skupaj 28,8 kilometra. Kronometer bodo ob 12. uri odprli parakolesarji, ob 12.30 bodo sledili starejši mladinci, ob 13.30 pa mlajši mladinski kategoriji. Ženske elite in mlajše članice bodo startale ob 16.30, moški elite in mlajši člani pa ob 17.15.

Med favoriti za naslov državnega prvaka med starejšimi mladinci sta Luka Maksimović (levo) in Vanja Kuntarič Žibert. Foto: Luka Vovk/Sportida

Nedelja bo rezervirana za naslove državnih prvakov na cesti

V nedeljo bodo v Gabrju pri Novem mestu izpeljali še državno prvenstvo v cestni vožnji. Tudi tam je svoj nastop napovedal Roglič, celotna startna lista pa bo znana jutri po 19. uri.

Za zdaj so na njej vsi Slovenci iz ekipe Bahrain Victorious, poleg Omrzela in Ermakova še Matej Mohorič, Matevž Govekar in Žak Eržen, od članov zlatih reprezentančnih ekip pa Tilen Finkšt, Jaka Primožič (Hrinkow Advarics Cycleang), Matic Žumer (ARBÖ Kärnten Feld am See), Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) in mlajši član Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step Devo Team), ki je pravkar uspešno končal Giro d’Italia Next Gen.

Spored državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu Petek, 26. junij – kronometer, Karteljevo pri Novem mestu 12.00: parakolesarji

12.30: starejši mladinci

13.30: mlajši mladinci

15.00: mlajše mladinke

15.45: starejše mladinke

16.30: ženske elite in U23, 14,4 km (248 višinskih metrov)

17.15: moški elite in U23, prva skupina, 28,8 km (496 višinskih metrov)

18.00: moški elite in U23, druga skupina, 28,8 km (496 višinskih metrov)

18.40: moški elite in U23, tretja skupina, 28,8 km (496 višinskih metrov) Nedelja, 28. junij – cestne dirke, Gabrje pri Novem mestu 8.00: mlajši mladinci – 66 km, 6 krogov

8.02: mlajše in starejše mladinke – 44 km, 4 krogi

10.15: starejši mladinci – 110 km, 10 krogov

10.15: ženske elite in U23 – 88 km, 8 krogov (1800 višinskih metrov)

14.15: moški elite in U23 – 165 km, 15 krogov (3375 višinskih metrov)

18.45: predviden cilj oziroma razglasitev/podelitev za moško dirko

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