Devetnajstletni slovenski kolesar Erazem Valjavec bo v Reggiu Calabrii, na skrajnem jugu italijanskega škornja, prvič v karieri nastopil na Giru Next Gen, prestižni etapni dirki za kolesarje do 23 let, ki jo številni še vedno poznajo pod imenom baby Giro. Sin nekdanjega odličnega slovenskega kolesarja Tadeja Valjavca, zmagovalca te dirke leta 1999, bo barve slovenske prihodnosti zastopal v dresu razvojne ekipe Soudal Quick-Step.

Pred začetkom dirke, na kateri bosta slovenske barve branila Sven Aleksander Mernik iz razvojne ekipe Visma | Lease a Bike Development in Erazem Valjavec, si je mladi član belgijske zasedbe Soudal Quick-Step Devo Team vzel nekaj časa tudi za bralce Sportala. Spregovoril je o pričakovanjih pred svojim prvim baby Girom, ekipnih ciljih, lastnih priložnostih, programu v nadaljevanju sezone in pritisku, ki ga v tujini prinaša slovenski potni list.

Valjavec na predstavitvi ekip pred začetkom dirke (skrajno desno). Foto: LaPresse

Pred vami je prvi baby Giro. S kakšnimi pričakovanji odhajate na dirko? Kakšni so ekipni načrti in cilji? Kako sami vidite svoje priložnosti?

Z ekipo ciljamo predvsem na etapne zmage. Imamo zelo dobro zasedbo, vsi pa smo se pravkar vrnili z višinskih priprav in z dirke v Avstriji, kjer smo pokazali, da smo v dobri formi.

Tudi sam si želim kakšne priložnosti zase, a moja glavna vloga bo pomoč Henriqueju Bravu, ki je na zadnjih dirkah dokazal, da je zelo močan na vzponih. Želimo si vsaj etapne zmage in dobre uvrstitve v skupnem seštevku z njim. Če bi komu od preostalih kolesarjev uspelo še kaj iz bega, pa toliko bolje.

Brazilski kolesar Henrique Bravo ima letos že pet zmag. Foto: LaPresse

Kakšen je vaš program po Giru? Predvidevam, da boste nastopili na državnem prvenstvu. Računate tudi na nastop na evropskem ali svetovnem prvenstvu?

Po Giru imam v načrtu nastop na državnem prvenstvu, vendar načeloma samo na cestni dirki. Nato bo sledilo nekaj premora, potem pa nove priprave.

Kot sem se pogovarjal z Martinom Hvastijo (selektorjem reprezentance do 23 let, op. p.), sem v načrtih za svetovno in evropsko prvenstvo. To sta tudi moja velika cilja sezone, predvsem evropsko prvenstvo na domačih cestah.

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Kako bi povzeli dosedanji del sezone in prehod v novo okolje? Kaj se je za vas s prestopom v Soudal Quick-Step Devo Team najbolj spremenilo? Je obravnava drugačna tudi zato, ker ste Slovenec?

Letos se končno spet počutim, da lahko tekmujem in se borim za dobre uvrstitve. Lani tega občutka nisem imel, predvsem zaradi težav z mišicami in številnih bolezni v drugem delu sezone.

Na večini letošnjih dirk sem moral delati v podrejeni vlogi, kar mi ni bilo vedno najbolj všeč, a tako pač je, ko si član razvojne ekipe moštva svetovne serije. Zdaj, ko sem končal šolo, se lahko stoodstotno posvetim kolesarstvu. To je tudi največja sprememba, saj sem z ekipo sodeloval že kot mladinec.

Kar zadeva dejstvo, da sem Slovenec, pa se mi zdi, da to morda prinese predvsem nekaj dodatnega pritiska, saj v ekipi vsi pričakujejo dobre rezultate.

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