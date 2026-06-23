Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal na skoraj 3000 točk.

Sedemindvajsetletni slovenski as ima na vrhu lestvice 11.593 točk, medtem ko mu Vingegaard, letošnji zmagovalec dirke po Italiji, sledi z 8625 točkami. Tretji je Pogačarjev ekipni kolega in pomočnik za dirko po Franciji, Mehičan Isaac del Toro, ki je zbral 5340 točk.

Pogačar je prejšnji teden dobil tri etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na Touru začel lov na peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord.

Ta teden je že 248. zaporedni na vrhu lestvice Ucija, skupno pa že 258. v karieri. Na drugem mestu večne lestvice po tednih na vrhu je njegov rojak Primož Roglič s 75 tedni.

Primož Roglič je pridobil tri mesta na lestvici in je zdaj 43. kolesar sveta. Foto: Guliverimage

Roglič je pridobil tri mesta na lestvici in je zdaj 43. kolesar sveta, med najboljšimi 200 sta še Matej Mohorič na 128. in Jakob Omrzel na 181. mestu. Vsi trije bodo predvidoma nastopili ta teden na državnem prvenstvu. Tam bo po vsej verjetnosti dirkal tudi Jan Tratnik, sicer 1126. kolesar sveta.

Jakob Omrzel je na 181. mestu. Foto: Aleš Fevžer

Seštevek točk najboljših osmih slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za četrto mesto. Na vrhu je Belgija, druga je Danska, tretja pa Francija.

V ženski konkurenci je na vrhu prepričljivo Nizozemka Demi Vollering s 6705 točkami. Več kot 1750 točk zaostaja Španka Paula Blasi. Tretja je še ena Nizozemka Anna van der Breggen.

Urška Žigart, ki je grdo padla, je izgubila osem mest in je zdaj 37. kolesarka sveta. Foto: Guliverimage

Najboljša Slovenka je Urška Žigart, ki je izgubila osem mest in je zdaj 37. kolesarka sveta. Nesrečno 29-letnico po grozljivem padcu na dirki po Švici čaka dolgo okrevanje, potem ko si je zlomila čeljust. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo lahko Žigart vrnila na tekmovanja.

Od Slovenk je med najboljšimi 200 kolesarkami še Nika Bobnar na 174. mestu.