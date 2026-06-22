Pogačarjev športni direktor navdušen nad Seixasom, na Touru ga postavlja ob bok Vingegaardu

Čeprav francoskega najstnika Paula Seixasa ne bomo našli na seznamu končnih rezultatov dirke Tour Auvergne–Rhône–Alpes, ki jo ljubitelji kolesarstva bolje poznajo pod nekdanjim imenom Kriterij Dauphiné, saj je v zadnji etapi zaradi posledic padca dan prej odstopil, je po mnenju športnega direktorja ekipe UAE Emirates-XRG Joxeana Matxina prav on pustil največji vtis. Matxin ga med favoriti za zmago na letošnji Dirki po Franciji postavlja ob bok danskemu zvezdniku, dvakratnemu zmagovalcu Toura Jonasu Vingegaardu.

Matxin je v pogovoru za italijanski medij bici.pro po dirki priznal, da je Paul Seixas presegel pričakovanja in da ga je treba pred Dirko po Franciji jemati zelo resno.

"Ne glede na padce oziroma morda prav zaradi njih smo videli izjemnega Seixasa. Vozi res zelo močno, še močneje, kot smo pričakovali," je priznal Matxin. "Ne gledam samo končnega rezultata, temveč predvsem način, kako je dirkal. Zame je on ena glavnih ovir na Tadejevi poti do četrte zmage na Dirki po Franciji."

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Navdušil ga je odziv po padcu in velikem zaostanku

Španca je še posebej navdušil Seixasov odziv po padcu v sedmi etapi, ko je za glavnino zaostal več kot štiri minute, nato pa se je z izjemnim naporom vrnil v igro. Kako izmučen je bil, so pokazali prizori iz cilja, kjer se je dobesedno zgrudil na tla.

"Padec, ki ga je doživel, je pokazal, da ni močan le fizično, ampak tudi psihološko. Če ne bi bil, mu nikoli ne bi uspelo nadoknaditi tistih štirih minut. To je bilo neverjetno."

Na vprašanje, kaj Seixasova predstava pomeni pred bližajočo se Dirko po Franciji, je Matxin odgovoril, da si mladi Francoz zasluži mesto med kandidati za visoke uvrstitve, čeprav še nikoli ni nastopil na tritedenski dirki. "Absolutno ga je treba upoštevati v boju za skupno razvrstitev. Res je, nikoli še ni vozil Grand Toura, toda ko pokažeš takšne stvari, se ne smeš bati tritedenske dirke."

Matxin je šel še korak dlje in Seixasa primerjal z Jonasom Vingegaardom, ki je po vsesplošnem mnenju največja ovira Pogačarju na poti do pete zmage na najpomembnejši etapni dirki v sezoni. "Postavljam ga na raven Vingegaarda in tistega, kar je Danec pokazal na Giru. Res ne smemo nikogar podcenjevati."

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Enako velja za Isaaca Del Tora, ki je na francoskih cestah pokazal izvrstno formo in na koncu dirko tudi dobil. Na Touru naj bi bil Pogačarjev zadnji pomočnik v zahtevnih gorskih etapah, v določenih položajih pa bi lahko prevzel tudi breme prevzemanja vodstvene odgovornosti.

"Mislim, da smo tudi mi poslali zelo močno sporočilo," je dejal. "Pokazali smo, da je Del Toro pred Tourom v pravi formi. Najbolj mi je bilo všeč, da ni nikoli obupal in da ni izpred oči izgubil končnega cilja, čeprav je pobeg v prvih dneh povsem premešal razmerja v skupni razvrstitvi. Isaac je na koncu prišel do izraza in majico osvojil v zadnji etapi."

Matxin je priznal, da položaj na dirki ni bil preprost, a poudaril, da je ekipa ves čas verjela v Mehičana. "Ni nas toliko skrbela bitka z Ayusom, bolj situacije, ki se lahko razvijejo med dirko. Dirka se je zapletla, ker je pobeg dobil veliko prednost. Takšnega zaostanka ni lahko nadoknaditi."

"Dve etapi pred koncem smo za Lukom Tuckwellom, ki je odlično izkoristil pobeg, zaostajali več kot tri minute. Vedeli smo, da je Isaac izjemno močan kolesar in da lahko ta zaostanek nadoknadi, a morali smo ga postaviti v položaj, da to tudi stori."

Del Toro, ki je lani na Giru osvojil drugo mesto, potem ko se je uštel v predzadnji etapi, bo na Dirki po Franciji pomagal Tadeju Pogačarju. Matxin ne skriva, da ima Mehičan po njegovem mnenju že zdaj vse lastnosti vodje ekipe na največjih dirkah.

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UAE na Tour tudi z rezervnim načrtom

"Njegova kakovost mu omogoča, da meri na karkoli. Sam nikoli nisem posebej maral besede kapetan, čeprav je jasno, da morajo v veliki ekipi obstajati hierarhije. Zame je pomembno, da ima Isaac vse možnosti, da se prebije v ospredje. To pomeni, da lahko na Tour odidemo tudi z rezervnim načrtom v žepu. Ve, da je sposoben zmagati na Grand Touru, in to je najpomembnejše."

Ob pogledu proti juliju je Matxin izpostavil glavne favorite za Dirko po Franciji. "Na papirju so imena še vedno Pogačar, Vingegaard, Seixas in Evenepoel," je dejal. "A potem se dirka začne razvijati po svoje in vedno se lahko pojavijo še drugi." Izpostavil je tudi nekdanjega kolesarja ekipe UAE Juana Ayusa (tretjega na bivši Dofineji), ki v tej sezoni dirka za Lidl-Trek. "Tudi Ayuso me je navdušil. Bil je zelo močan in lahko igra pomembno vlogo. A to ne spremeni dejstva, da favoriti ostajajo omenjeni kolesarji."

Dirka po Franciji se bo 4. julija v Barceloni začela z ekipnim kronometrom.

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