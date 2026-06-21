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Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
21. 6. 2026,
18.30

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

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Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Švici

Nedelja, 21. 6. 2026, 18.30

1 ura, 17 minut

Pogačar vesel, da se lahko vrne k Urški, kaj pa pravijo številke?

Avtor:
A. T. K.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tadej Pogačar, Dirka po Švici | Tadej Pogačar se lahko samozavestni odpravi na Dirko po Franciji. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar se lahko samozavestni odpravi na Dirko po Franciji.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar je danes brez večjih težav v svojo kolesarsko statistiko dodal še tretjo etapno in skupno zmago na Dirki po Švici, na kateri je nastopil prvič. Ob novi dominantni predstavi se zato samo po sebi ponuja vprašanje: je svetovni prvak boljši kot kadarkoli prej?

"Številke vsekakor kažejo, da sem močnejši kot lani," je Tadej Pogačar povedal v pogovoru za L’Équipe.

Za ponazoritev izstopajočih številk je prvi kolesar sveta navedel konkreten primer z nedavnih višinskih priprav v Sierri Nevadi. "Tam je en vzpon, na katerem sem se testiral že lani. Takrat sem dosegel res zelo dober čas," je pojasnil slovenski šampion, ne da bi razkril, za kateri vzpon gre.

"Spomnim se, da sem si takrat mislil: vau, mislim, da nikoli ne bom mogel biti hitrejši. Letos sem se ob koncu priprav, bolj za zabavo, odločil, da poskusim znova. Na koncu sem bil precej hitrejši kot lani. Tako da ja, rekel bi, da sem močnejši kot leta 2025. Zagotovo z vidika treninga."

"Številke vsekakor kažejo, da sem močnejši kot lani." | Foto: Guliverimage "Številke vsekakor kažejo, da sem močnejši kot lani." Foto: Guliverimage 13. zmaga v 16 tekmovalnih dneh sezone 2026

Danes je znova pokazal, da številke, o katerih je govoril, niso prazne besede. Na videz brez večjih težav je dobil kraljevsko etapo Dirke po Švici in le še potrdil skupno zmago na preizkušnji, na kateri je nastopil prvič. S tem je vpisal 120. in 121. zmago v karieri ter že 13. v vsega 16 tekmovalnih dneh v letošnji sezoni. Najboljši je bil že na klasikah Strade Bianche, prvič je osvojil spomenik Milano–Sanremo, zmagal na Dirki po Flandriji in v Liègeu, nato pa po skupnem slavju na Dirki po Romandiji dobil še štiri etape.

"Bilo je izjemno težko," je Pogačar dejal o zadnji etapi. "Trasa je bila zelo zahtevna. Kot ekipa smo opravili odlično delo. Iz kroga v krog je bilo težje, na koncu pa je šlo na polno. Decathlon je na vzponu narekoval zelo visok ritem, sam pa sem ga poskušal držati vse do vrha."

"Bil je grozen dan, tudi zaradi vročine." | Foto: Guliverimage "Bil je grozen dan, tudi zaradi vročine." Foto: Guliverimage

Upošteval Urškino željo

Priznal je, da je bil dan vse prej kot preprost. "Bil je resnično brutalen dan, tudi zaradi vročine.  Zadovoljen sem z zmago v etapi in skupnem seštevku. Zdaj se lahko hitro vrnem domov k Urški," je dodal Pogačar in se pri tem navezal na svojo partnerko, kolesarko Urško Žigart, ki je v začetku tedna na ženski Dirki po Švici hudo padla in si zlomila čeljust.

Pogačar je na Dirki po Švici vztrajal prav na njeno željo. "Je borka in to mi daje motivacijo," je dejal pred dnevi in dodal, da upa, da bo v ponedeljek čim prej doma ob njej.

Tadej Pogačar Urška Žigart Isola 2000 | Foto: A.S.O./Charly Lopez Foto: A.S.O./Charly Lopez

Dober test pred Tourom

Kako Pogačar sam ocenjuje svoj nastop na zadnjem vzponu, ko je napadel osem kilometrov pred ciljem in enega za drugim prehiteval ubežnike, na koncu tudi Lennyju Martinezu, ki je vztrajal najdlje. "Dobro je bilo. Tudi na Touru bo podobno. Vročina, veliko višinskih metrov pred zaključnim vzponom. Zelo dobro je bilo preizkusiti noge, srce in pljuča. Šel sem na polno. Zdaj se bom doma malce 'resetiral' in opravil nekaj specifičnih treningov, potem pa se bomo že kaj hitro odpravili v Barcelono," se je še zazrl proti naslednjim korakom do dirke vseh dirk, ki se bo 4. julija začela z ekipnim kronometrom.

Lenny Martinez se je upiral najdlje. | Foto: Guliverimage Lenny Martinez se je upiral najdlje. Foto: Guliverimage

Septembra bo v Montrealu branil naslov svetovnega prvaka, v začetku oktobra pa ga čaka še branjenje evropske krone pred domačimi navijači v Sloveniji.

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