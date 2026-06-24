Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
24. 6. 2026,
13.30

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43

Natisni članek

Natisni članek
državno prvenstvo Remco Evenepoel

Sreda, 24. 6. 2026, 13.30

55 minut

Belgijsko pravilo o obveznem nastopu ne pozna izjem: bo Evenepoela in Wellensa doletela kazen?

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43
Tadej Pogačar, Tim Wellens, TDF 2025 | Tim Wellens se je odločil, da manj kot teden dni pred začetkom Dirke po Franciji ne bo branil naslova belgijskega prvaka v cestni vožnji. Bo zato kaznovan? | Foto Guliverimage

Tim Wellens se je odločil, da manj kot teden dni pred začetkom Dirke po Franciji ne bo branil naslova belgijskega prvaka v cestni vožnji. Bo zato kaznovan?

Foto: Guliverimage

Tako kot v Sloveniji bo tudi v Belgiji ta konec tedna na sporedu državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek kolesarje čaka vožnja na čas, nedelja pa bo rezervirana za cestno preizkušnjo. A med državama je pomembna razlika: v Sloveniji udeležba ni obvezna, medtem ko pravila belgijske kolesarske zveze določajo, da se morajo državnega prvenstva udeležiti vsi belgijski profesionalni kolesarji. Pravilo bi lahko imelo posledice za Remca Evenepoela in Tima Wellensa, ki bosta prvenstvo izpustila, in to tik pred začetkom Dirke po Franciji.

Tadej Pogačar Primož Roglič
Sportal Govoric je konec: Pogačarja ne bo, prihaja Rogličev izziv

Glede na to, da na startni listi cestne dirke ni Remca Evenepoela (Red Bull - BORA - hansgrohe) in aktualnega belgijskega prvaka Tima Wellensa (UAE Team Emirates - XRG), bi se stvari lahko zapletle.

Pravila belgijske zveze namreč določajo, da lahko kolesarje, ki se državnega prvenstva ne udeležijo brez utemeljenega razloga, doleti več kot teden dni dolga prepoved nastopanja. Teoretično bi takšna kazen lahko vplivala tudi na njun nastop na Dirki po Franciji, ki se bo manj kot teden dni pozneje, 4. julija, z ekipnim kronometrom začela v Barceloni.

Tudi Remco Evenepoel bo izpustil državno prvenstvo. | Foto: Ana Kovač Tudi Remco Evenepoel bo izpustil državno prvenstvo. Foto: Ana Kovač

Zdravniško opravičilo ali drug tehten razlog

V praksi so se kolesarji v preteklosti kaznim že izognili, če so predložili zdravniško potrdilo ali drug sprejemljiv razlog za odsotnost, poroča specializirana spletna stran WielerFlits.

Direktor športa pri Belgian Cycling Massimo Van Lancker je za omenjeni medij poudaril, da pravila veljajo enako za vse in da izjem ni. Kolesarji, ki ne morejo nastopiti, morajo za izognitev kazni predložiti veljavno zdravniško potrdilo ali drug sprejemljiv razlog.

"Vsak kolesar je prejel elektronsko sporočilo z vsemi informacijami. V njem so navedena tudi pravila. Naloga vsakega kolesarja je, da jih pozna in spoštuje. Če se prvenstva ne more udeležiti, mora sam poskrbeti za potrebne korake," je opozoril Van Lancker.

"Če imaš zdravniško potrdilo, si opravičen in kazen ne velja. Če pa nimaš potrdila ali utemeljenega razloga, gre za neupravičeno odsotnost in Belgian Cycling bo ukrepal," je dodal.

Pričakovana odsotnost Evenepoela in Wellensa je v Belgiji znova odprla razpravo o smiselnosti tega pravila.

Letošnja cestna dirka v Brasschaatu bo potekala po ravninski trasi, ki naj bi bolj ustrezala sprinterjem kot eksplozivnim kolesarjem in hribolazcem.

Tudi Paul Seixas bo dal prednost okrevanju po padcu in pripravi na Tour. | Foto: Guliverimage Tudi Paul Seixas bo dal prednost okrevanju po padcu in pripravi na Tour. Foto: Guliverimage

Tudi Pogačar in Seixas bosta državno prvenstvo izpustila

Tudi drugod se nekateri kolesarji odločajo, da bodo pripravam na Tour dali prednost pred državnim prvenstvom. Slovensko državno prvenstvo bo izpustil tudi Tadej Pogačar (bo pa tam po dolgem času nastopil Primož Roglič), čeprav je nastop sprva načrtoval, francoskega pa naj bi izpustil tudi najstnik Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki se po padcu na dirki Tour Auvergne–Rhône–Alpes osredotoča na okrevanje in priprave na svoj debi na Dirki po Franciji.

Preberite še:

Remco Evenepoel Florian Lipowitz
Sportal Glede hierarhije v ekipi Red Bull pred Dirko po Franciji ni dvoma
Florian Lipowitz
Sportal Lipowitz osvojil Slovenijo, se zahvalil Slovencu in pogledal proti Pogačarju
državno prvenstvo Remco Evenepoel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.