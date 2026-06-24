Tako kot v Sloveniji bo tudi v Belgiji ta konec tedna na sporedu državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek kolesarje čaka vožnja na čas, nedelja pa bo rezervirana za cestno preizkušnjo. A med državama je pomembna razlika: v Sloveniji udeležba ni obvezna, medtem ko pravila belgijske kolesarske zveze določajo, da se morajo državnega prvenstva udeležiti vsi belgijski profesionalni kolesarji. Pravilo bi lahko imelo posledice za Remca Evenepoela in Tima Wellensa, ki bosta prvenstvo izpustila, in to tik pred začetkom Dirke po Franciji.

Glede na to, da na startni listi cestne dirke ni Remca Evenepoela (Red Bull - BORA - hansgrohe) in aktualnega belgijskega prvaka Tima Wellensa (UAE Team Emirates - XRG), bi se stvari lahko zapletle.

Pravila belgijske zveze namreč določajo, da lahko kolesarje, ki se državnega prvenstva ne udeležijo brez utemeljenega razloga, doleti več kot teden dni dolga prepoved nastopanja. Teoretično bi takšna kazen lahko vplivala tudi na njun nastop na Dirki po Franciji, ki se bo manj kot teden dni pozneje, 4. julija, z ekipnim kronometrom začela v Barceloni.

Tudi Remco Evenepoel bo izpustil državno prvenstvo. Foto: Ana Kovač

Zdravniško opravičilo ali drug tehten razlog

V praksi so se kolesarji v preteklosti kaznim že izognili, če so predložili zdravniško potrdilo ali drug sprejemljiv razlog za odsotnost, poroča specializirana spletna stran WielerFlits.

Direktor športa pri Belgian Cycling Massimo Van Lancker je za omenjeni medij poudaril, da pravila veljajo enako za vse in da izjem ni. Kolesarji, ki ne morejo nastopiti, morajo za izognitev kazni predložiti veljavno zdravniško potrdilo ali drug sprejemljiv razlog.

"Vsak kolesar je prejel elektronsko sporočilo z vsemi informacijami. V njem so navedena tudi pravila. Naloga vsakega kolesarja je, da jih pozna in spoštuje. Če se prvenstva ne more udeležiti, mora sam poskrbeti za potrebne korake," je opozoril Van Lancker.

"Če imaš zdravniško potrdilo, si opravičen in kazen ne velja. Če pa nimaš potrdila ali utemeljenega razloga, gre za neupravičeno odsotnost in Belgian Cycling bo ukrepal," je dodal.

Pričakovana odsotnost Evenepoela in Wellensa je v Belgiji znova odprla razpravo o smiselnosti tega pravila.

Letošnja cestna dirka v Brasschaatu bo potekala po ravninski trasi, ki naj bi bolj ustrezala sprinterjem kot eksplozivnim kolesarjem in hribolazcem.

Tudi Paul Seixas bo dal prednost okrevanju po padcu in pripravi na Tour. Foto: Guliverimage

Tudi Pogačar in Seixas bosta državno prvenstvo izpustila

Tudi drugod se nekateri kolesarji odločajo, da bodo pripravam na Tour dali prednost pred državnim prvenstvom. Slovensko državno prvenstvo bo izpustil tudi Tadej Pogačar (bo pa tam po dolgem času nastopil Primož Roglič), čeprav je nastop sprva načrtoval, francoskega pa naj bi izpustil tudi najstnik Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki se po padcu na dirki Tour Auvergne–Rhône–Alpes osredotoča na okrevanje in priprave na svoj debi na Dirki po Franciji.

Preberite še: