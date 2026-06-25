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Avtor:
B. B.

Četrtek,
25. 6. 2026,
17.06

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

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Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič

Četrtek, 25. 6. 2026, 17.06

1 ura, 13 minut

Ali Primož Roglič odhaja?

Se zgodba Primoža Rogliča pri Red Bullu končuje?

Avtor:
B. B.

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dirka po Baskiji Primož Roglič | Kaj se dogaja s Primožem Rogličem? | Foto Guliverimage

Kaj se dogaja s Primožem Rogličem?

Foto: Guliverimage

Na družbenih omrežjih je odjeknila novica, da naj bi po letošnji sezoni Primož Roglič zapustil ekipo Red Bull BORA hansgrohe. Nekateri se celo sprašujejo, ali to za slovenskega kolesarja pomeni tudi konec kariere.

Pri ekipi Red Bull BORA hansgrohe naj po poročanju priznanega kolesarskega novinarja Daniela Bensona po koncu letošnje sezone ne bi več računali na Primoža Rogliča.

V moštvu naj bi ostali Ben Zwiehoff, Jarrad Drizners, Giovanni Aleotti in najverjetneje tudi Jai Hindley, medtem ko naj bi bil Roglič eden izmed tistih, ki so na izhodnih vratih ekipe. Prav tako za zdaj še ni jasno, ali to pomeni, da bo 36-letni Roglič prestopil v drugo ekipo ali pa to pomeni celo konec njegove športne kariere. Gre za neuradne informacije. Kisovčan bo ta konec tedna tekmoval na državnem prvenstvu.

Primož Roglič je leta 2023 zmagal Giro. | Foto: Sportida Primož Roglič je leta 2023 zmagal Giro. Foto: Sportida V svoji vitrini ima nekaj prestižnih uspehov

Primož Roglič velja za enega najboljših kolesarjev preteklih sezon. V karieri je osvojil pet tritedenskih dirk, štirikrat je zmagal na Dirki po Španiji (2019, 2020, 2021 in 2024), leta 2023 pa še na Dirki po Italiji, kjer je postal prvi Slovenec z zmago na Giru. Je olimpijski prvak v vožnji na čas, zmagal je tudi na prestižni klasiki Liège–Bastogne–Liège in bil leta 2020 tik pred zmago na Dirki po Franciji, potem ko je na koncu osvojil drugo mesto.

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