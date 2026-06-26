Primož Roglič o prihodnosti skrivnosten: Zdaj se veselim zmage na kronometru

Primož Roglič se je po šestih letih spet udeležil državnega prvenstva v Sloveniji in danes v posamični vožnji na čas v Karteljevem osvojil naslov prvaka. V nedeljo bo nastopil še na cestni dirki v Podgorju v okolici Gabrja, o španski Vuelti, kjer bi utegnil konec avgusta napasti rekordno peto skupno zmago, pa za zdaj še ne razmišlja. "Vuelta je še predaleč. V prvi vrsti bodimo veseli z zmagami, ki so v mojem primeru zelo redke," je povedal slovenskim novinarjem v Karteljevem.

Slovenski prvak v vožnji na čas je postal po desetih leti, prvi naslov je osvojil leta 2016 v Ljubljani. "Hitro se obrne deset let," je danes ugotavljal 36-letni Kisovčan, ki je pred desetletjem dirkal prvo leto v ekipi svetovne serije LottoNL Jumbo, danes pa je kot član Red Bull – BORE – hansgrohe, že v zatonu kariere. "Fino je bilo. Zmaga je zmaga in zelo vesel sem, da mi je danes uspelo odpeljati en dober kronometer," je povedal v mikrofon Vala 202.

"Odločitev je bila preprosta, če ne grem na Tour, je državno prvenstvo zagotovo tekmovanje, na katerem želim biti. V največje veselje mi je priti in dati nekaj nazaj ljudem za vso to podporo, ki jo čutim vsa ta leta." Foto: Aleš Fevžer

V teh desetih letih med obema naslovoma državnega prvaka v vožnji na čas je pisal zgodovino slovenskega kolesarstva, dirkal na grand tourih in spomenikih, štirikrat slavil na španski Vuelti, enkrat na italijanskem Giru, osvojil zlato olimpijsko odličje, da o njegovih zmagoslavjih na najprestižnejših enotedenskih dirkah sploh ne govorimo. Letos ga na Touru ne bo, vsi pa pričakujemo, da bo konec avgusta napadel rekordno peto zmago na Vuelti.

"O tem še ne razmišljam, v prvi vrst bodimo veseli z zmagami, ki so v mojem primeru zelo redke, zato sem vesel, da mi je uspelo, potem pa se bom v nedeljo udeležil še cestne dirke. O Vuelti bomo razmišljali kasneje," je povedal veteran in namignil, da morda njegov nastop na španski pentlji le ni tako zelo samoumeven. "Videli smo že, da je na grand toure težko priti, vmes je en kup nekih stvari, tudi uvrstiti se na Vuelto in priti tja na štart je že poglavje zase."

"Če bi kaj vedel in imel kaj povedati, bi z veseljem povedal"

Ne skrivam, da si na Vuelti želi nastopiti, to potrjuje tudi z dvomom, da bi letos nastopil na Dirki po Poljski (od 3. do 9. avgusta). "Tam sem dirkal samo enkrat, leta 2016. Tudi ta je še predaleč, da bi lahko kaj rekel, ampak malo dvomim, ker se mi zdi, da je preblizu Vuelti. Mogoče pa vseeno. Bomo videli," pravi. Vprašanje, ki se mu v teh dneh preprosto ne more izogniti, je, kako izgleda njegova prihodnost med kolesarskimi profesionalci. Bo v naslednji sezoni še nosil dres BORE?

"Če bi kaj vedel in imel kaj povedati, bi z veseljem povedal. Veliko je špekulacij in ugibanj in tudi sam lahko rečem le, da je mogoče vse. Po sezoni bomo videli, kaj se bo zgodilo," je odgovoril slovenski šampion.

V nedeljo sam proti močnemu Bahrainu

Zdaj je osredotočen na nedeljsko cestno dirko slovenskega državnega prvenstva v Podgorju, na kateri se bo kot edini član Red Bulla – Jana Tratnika letos na državnem prvenstvu zaradi priprav na Tour de France ni – soočil z močno zasedbo Bahrain – Victoriousa, katerega barve bodo zastopali Matej Mohorič, Jaka Omrzel, Matevž Govekar, Žak Eržen in Roman Ermakov. "Težka bo. Toliko težje, če bom sam. Zagotovo bo treba imeti noge, pa tudi malo sreče, da bom na pravem mestu ob pravem trenutku," pravi. Morda poskusi skleniti kakšno zavezništvo z drugimi ekipami, morda novomeško, v kateri je začel svojo pot med kolesarske profesionalce.

V kronometru je Bahrainovce premagal. Mu bo uspelo tudi v nedeljo? Foto: Aleš Fevžer

V Gabrju, ki bo že sedmič gostilo dirko za državno prvenstvo in prvič po letu 2014, je proga zahtevna. "Definitivno ne bo lahko. Tam ni skoraj nič ravnine, če se prav spomnim tega kroga. Proga gre samo gor in dol, ni nekega res izrazitega klanca, ampak tudi nobene ravnine. Tudi zaradi vročine pričakujem izjemno težko dirko. To bo dirka na izpadanje, v vsakem krogu," opozarja Roglič.

Prvak na cestni dirki je postal leta 2020, ko je nazadnje nastopal na slovenskem državnem prvenstvu in tedaj na vzponu na Krvavec premagal Tadeja Pogačarja.

Krog je dolg le 11 kilometra, a ima kar 225 metrov višinske razlike. Iz Gabrja se trasa malce vzpne in spusti proti Dolenjem Suhadolu. Po dveh kilometrih razgibanega terena se potem strmo spusti v Leskovec in v Velike Brusnice, kjer zavije levo nazaj proti Gabrju. Cesta se sprva zlagoma vzpenja po dolini, potem pa čedalje strmeje v središče Gabrja, kjer naklon tik pred ciljem doseže skoraj 9 odstotkov.



Moška članska dirka s startom ob 14.15, bo dolga 15 krogov (165 kilometrov in 3.375 metrov višinske razlike).