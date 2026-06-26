Na startnem seznamu državnega prvenstva v vožnji na čas , ki bo danes potekalo v Karteljevem pri Novem mestu, je tudi 28-letni Tilen Finkšt, ki je pred manj kot tednom dni končal svojo že deseto dirko Po Sloveniji. Mozirjana se ljubitelji kolesarstva z največje domače dirke dobro spominjajo predvsem v značilnem dresu novomeške Adrie Mobil, v letošnji sezoni pa dirka za italijansko prokontinentalno ekipo Solution Tech NIPPO Rali, ki je prav na slovenski pentlji opozorila nase z etapno zmago Dušana Rajovića in s tem edina prekinila popolno prevlado ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Kako Finkšt doživlja prestop na višjo raven, kje opaža največje razlike, kaj mu pomeni dirka Po Sloveniji in kakšni so njegovi cilji v nadaljevanju sezone?

Ko smo se decembra lani s Tilnom Finkštom pogovarjali o prestopu na višjo kolesarsko raven, v prokontinentalno ekipo Solution Tech NIPPO Rali, še ni vedel, kaj lahko pričakuje, je bil pa nove priložnosti zelo vesel. Danes, po več kot pol leta v novem dresu in kar 43 tekmovalnih dneh, so njegovi vtisi pozitivni.

"Počutje je v redu, veliko dirkamo, kar je odlično. Tudi s programom sem kar zadovoljen. Precej smo nastopali v Aziji, in to uspešno, tako da smo lahko zadovoljni," pravi Finkšt, ki je v novi ekipi moštveni kolega nekdanjega sotekmovalca iz Adrie Mobil Dušana Rajovića, zmagovalca druge etape letošnje dirke Po Sloveniji ter legendarnega Domenica Pozzoviva, ki kljub 43 letom še vedno kljubuje vse mlajši konkurenci.

Boljše dirke, več hitrosti v nogah

Finkšt pravi, da v novi ekipi opaža predvsem kakovostnejši tekmovalni program. Kaj še je drugače kot prej na kontinentalni ravni? "Mogoče se lahko v grupi vozimo bolj spredaj in imamo malo bolj proste roke. Pozna se tudi, da nastopamo na boljših dirkah, kar se odraža tudi v hitrosti v nogah," pravi Finkšt.

Finkšt je peto etapo Dirke po Sardiniji je končal na 3. mestu. Foto: Guliverimage

V preteklih sezonah je imel do največje slovenske etapne dirke v nogah precej manj tekmovalnih dni kot letos. "Po mojem okoli 20 dirkalnih dni, do konca sezone pa okoli 40," ocenjuje Finkšt, ki je s prvim delom sezone zadovoljen.

"Ko priložnost dobim, jo skušam zagrabiti"

Priložnosti v novi ekipi ne jemlje kot samoumevne. "Priložnosti si je treba izboriti. Ko priložnost dobim, jo poskušam zagrabiti," pravi. "Nekaj sem jih že izkoristil, zmage sicer še ni bilo, mislim pa, da sem bil trikrat tretji. A vse pride ob svojem času," je prepričan Mozirjan, ki je letos že desetič nastopal na Dirki po Sloveniji. Tudi letos je nase opozoril z uvrstitvijo med prvo deseterico. V prvi etapi od Velenja do Rogaške Slatine je bil osmi.

Foto: Aleš Fevžer

Ko ti sploh ni treba pogledati na Garmin, da veš, kje si

"Star sem že," se je pošalil ob tem podatku in hitro dodal: "Dirka Po Sloveniji je vedno nekaj posebnega. Vozimo po domačih cestah, kjer ti sploh ni treba pogledati na Garmin, da veš, kje si in kje se voziš. Kjer poznaš vse ovinke. Kjer so domači navijači, znanci, družina … Nekaj najlepšega je, ko te v cilju pričaka nekdo, ki ga poznaš," pravi.

Finkštovi navijači na lanski dirki Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Največ domače podpore je imel letos v prvi in tretji etapi, nekaj navijačev pa ga je spremljalo tudi med kraljevsko etapo z vzponom na Vršič. "Tudi v Kranjsko Goro so prišli s kolesom. Sicer pa v Sloveniji nič ni zares daleč," pravi Finkšt, ki razvoj dirke spremlja že vrsto let in se zaveda njenega pomena za slovenske kolesarje, še posebej v času, ko je dirk v Sloveniji vse manj.

Letos zaradi finančnih težav odpade tudi enodnevna dirka za Veliko nagrado Kranja, najstarejša mednarodna kolesarska dirka na slovenskih tleh, ki so jo organizatorji neprekinjeno prirejali vse od leta 1967, tudi v času največjih kriz.

Državno prvenstvo, morda tudi reprezentančni akciji

Finkšta v nadaljevanju sezone najprej čakata nastopa na državnem prvenstvu, danes v vožnji na čas, v nedeljo pa še na cestni dirki, nato pa bo njegov program odvisen od ekipe in regeneracije.

"Najprej me čaka državno prvenstvo, za naprej pa še nimam natančnega programa. Potem pa bom še videl, ali si bom najprej vzel nekaj počitka in potem nadaljeval z dirkami," pravi.

Upa tudi na klic selektorja Uroša Murna. Že lani je bil na evropskem prvenstvu del udarne slovenske ekipe, ki je Tadeju Pogačarju pomagala do prvega evropskega naslova v karieri, vesel pa bi bil tudi povabila na svetovno prvenstvo.

Spomnimo, evropsko prvenstvo bo v začetku oktobra gostila Slovenija, in sicer, od 2. do 7. oktobra, še prej pa bo od 20. do 27. septembra v Montrealu v Kanadi na sporedu svetovno prvenstvo.

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