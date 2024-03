Eugenia Bujak v Belgiji do sedmega mesta

Slovenska kolesarka Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) je to sezono na belgijskih enodnevnih klasikah zabeležila še drugo sedmo mesto. Potem ko je bila sedma 25. februarja na dirki Omloop van het Hageland, je danes to uvrstitev ponovila še na veliki nagradi Oetingena. Slavila je nizozemska zvezdnica Lorena Wiebes (SD Worx).

Omenjeni belgijski sicer ne spadata v svetovni serijo, a sta del sezone belgijskih klasik na nižji ravni.

Danes je na kroži trasi VN Oetingena (119,3), ki skupaj vsebuje šest tlakovanih odsekov in deset krajših klancev, konkurenco ugnala Lorena Wiebes. Za 24-letnico je bila to 74. zmaga v karieri in tretja letos.

V sprintu manjše skupine kolesark je bila hitrejša od rojakinje Thalite de Jong (Lotto Dstny) in Britanke Josie Nelson (DSM-firmenich PostNL). Štiriintridesetletna Bujak je ciljno črto prečkala 12 sekund za zmagovalko na sedmem mestu.

Sezono bo slovenska članica ženske ekipe emiratov nadaljevala v nedeljo na dirki po Drentheju na Nizozemskem.

