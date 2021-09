Epski trenutek na Dirki po Britaniji, ki je postal spletna senzacija #video

V sedmi etapi je najprej navdušil s hitrim pedaliranjem s katerim je nekaj trenutkov lahko vozil celo ob boku šesterici ubežnikov, ki so si do tistega trenutka pred glavnino ustvarili približno 50 sekund prednosti, nato pa mu je dan polepšal še moštveni kolega Primoža Rogliča v ekipi Jumbo-Visma, Nizozemec Pascal Eenkhoorn, ki mu je kar med vožnjo odstopil svoj bidon.

Prisrčen posnetek, ki so ga zabeležile tudi kamere in fotoaparati fotografov na motorju, je v hipu postal prava spletna senzacija.

Organizatorji so začutili, da gre za dogodek, ki bi znal pozitivno odmevati v javnosti, zato so se podali v lov za mladim kolesarjem. Dokaj hitro so uspeli odkriti, za koga gre, in ga dan pozneje povabili na štart zadnje etape v Stonehaven.

Pri Jumbo-Vismi si mladega Xanderja predstavili kot petega člana svoje ekipe:

Let us introduce you our fifth rider for today. 😎 pic.twitter.com/FADE2AeJTK — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2021

Deček je tam spoznal številne kolesarje, med njimi se je rokoval tudi z enim največjih zvezdnikov britanskega kolesarstva, Markom Cavendishom, še posebej prisrčno pa so ga sprejeli kolesarji ekipe Jumbo-Visma. Povabili so ga na ogled ekipnega avtobusa, mu podarili podpisan dres in ga na predstavitvi ekip predstavili celo kot dodatnega kolesarja svoje ekipe.

A gift from Pascal to a special fan. 🤩 pic.twitter.com/PcoKnCDreE — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2021

Dirko po Britaniji je dobil belgijski zvezdnik Wout Van Aert, kar je odlična popotnica za bližajoče se svetovno prvenstvo v Frandriji.

Wout Van Aert je obdaril sina Marka Cavendisha:

Who better recognises quality than Mark Cavendish’ son Casper..? 😉 pic.twitter.com/2IBZ0bNYH5 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2021

