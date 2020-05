Edina čezmejna dirka šele v začetku oktobra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že pred časom je bilo znano, da julija zaradi koronavirusne epidemije ne bo mogoče izvesti dirke svetovne serije enduro na Koroškem. Edina čezmejna dirka serije v gorskem kolesarstvu, ki poteka na Peci na avstrijski strani in v Jamnici na slovenski strani, bo 3. in 4. oktobra, le dva tedna pred dirkama v spustu za svetovni pokal v Mariboru. Sočasno bodo na Koroškem izvedli tudi festival Black Hole Bike Fest, so še sporočili na mtb.si.