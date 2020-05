Z vadbo bodo začeli tudi gorski kolesarji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kamniškem gorsko kolesarskem klubu Calcit Bike Team pozdravljajo sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja epidemij covida-19 na področju športnih dejavnosti. V klubu so nemudoma začeli pripravljati razmeram prilagojene treninge in pogoje za to.