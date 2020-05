Slovenec s kolesom preskočil avto, ki na cesti obrača poglede #video

Sredi gozda na Golovcu pri Ljubljani smo soočili trenutno najbolj vpadljiv »pickup« na slovenskem avtomobilskem trgu in enega najboljših svetovnih gorskih kolesarjev v spustu. Mladi Ljubljančan je s kolesom kot za šalo preskočil vozilo, ki sicer stavi na svojo zabavno noto in se najbolje znajde izven asfaltiranih cest.

Res je, tak avtomobil oziroma gospodarsko vozilo je na prvi pogled veliko, okorno. Toda je zato res zelo nepraktično? Sredi Ljubljane morda, na slovenskem podeželju pa ob prostem dnevu zagotovo ne. Poltovornjak letno kupi okrog 900 Slovencev in sobivanje s kolesarstvom je le eden njegovih potencialov. Kolo na kesonu, vožnja na odlično izhodišče in od tam potep s kolesom. To je tudi meni osebno eden največjih adutov poltovornjakov oziroma »pickupov«.

Vozi se ga SUV-jevsko, a po duši je športnik in ne delovni stroj

Novi ford ranger raptor je trenutno tisti najbolj atraktiven in vpadljiv poltovornjak na slovenskem avtomobilskem trgu. Dolg je 5,3 in širok debela dva metra in je še nekoliko širša in predvsem zaradi boljšega podvozja bolj skrajna različica klasičnega forda rangerja. Prav zaradi svoje atraktivnosti in "športne" duše – raptor pač nikakor ni klasični delovni stroj – se mi je zdel odlična izbira za prevoz gorskega kolesa.

Pot pa me je vodila tudi pod ljubljanski Golovec, kjer se nahaja zelo priljubljen gozdni kolesarski 'trail'. Moderni poltovornjaki niso več "kamionski" kot pred desetletjem. Na voljo imajo kopico opreme, za volanom se sedi SUV-jevsko, vrtenje volana je mehko in temu primerno je tudi tako dolgo vozilo presenetljivo okretno.

Ob spustu z Golovca po rekreativnem 'trailu'. Foto: Gregor Pavšič

Golovec s svojim 'trailom' vse bolj priljubljen, na treningu tudi eden najboljših svetovnih 'spustašev'

"Rekreativno je to res lep šport, v Sloveniji imamo zanj veliko primernega terena. Tekmovalno pa so hitrosti večje, enako tudi nevarnost. S tem se sprijazniš in se navadiš. Treba je biti fizično odlično pripravljen in tehnično odlično obvladati kolo," me je pozdravil mladi slovenski gorski kolesar Jure Žabjek, ki sodi med najboljše svetovne tekmovalce v spustu.

Nekdanji evropski prvak se je lani na tekmah svetovnega pokala dvakrat zavihtel v prvo deseterico, kot član ekipe Unior DeVinci Factory Racing pa zdaj nestrpno pričakuje septembrsko nadaljevanje sezone. In treninge tudi sam opravlja na Golovcu.

"Približno 250 nas je v društvu in tak tip kolesarjenja je res vse bolj priljubljen. Hišo imamo ravno na poti do 'traila', zato vidim koliko ljudi odhaja tja," je razlagal, medtem ko je kolesa pritrjeval na zadnji del raptorja.

Jure Žabjek sodi med najboljše svetovne gorske kolesarje v disciplini spust. "Boš preskočil raptorja?"

Pred treningom sem mu z raptorjem ponudil prevoz do vrha hriba. V šali sem mu rekel, da ga peljem, če ga bo potem s kolesom med spustom tudi preskočil.

"Ne skrbi, bova že našla tak skok," je 24-letnik navihan odgovoril, ko sva na keson naložila njegovo kolo in se začela po gozdni vlaki vzpenjati proti vrhu hriba. Z vklopom štirikolesnega pogona in namenskimi terenskimi 'offroad' gumami, ki so pri raptorju del serijske opreme, vožnja kljub blatu ni bila prav nič zahtevna.

Nato sem ga pod največjo skakalnico parkiral, Žabjek si je z odskočišča najprej še ogledal položaj, nato pa pogumno odšel po zaletet in ta 5,5-metrski pickup zelo rutinsko preskočil. Kar bi bil za navadnega rekreativca z Golovca pravi adrenalinski podvig, je bila za enega najboljših gorskih kolesarjev sveta pričakovano le rutina.

Od klasičnega rangerja je raptor širši kar za 23 centimetrov. Pet centimetrov bolj je oddaljen tudi od tal. Foto: Gregor Pavšič

V notranjosti izstopa rdeč trak na vrhu volanskega obroča in boljši sedeži z napisom raptor. Foto: Gašper Pirman

Ranger wildtrak ali raptor? Razlike je za 12 tisočakov.

Po koncu kolesarskega izleta pa je bil čas tudi za temeljitejši preizkus raptorjevega potenciala. Ford je zdaj to različico rangerja prvič pripeljal v Evropo in z nekaj dodatnimi centimetri nedvomno na ulici poskrbi za obračanje pogledov. Raptor od rangerja sicer ni daljši in tudi njegov keson je enako velik, razlika pa je predvsem v podvozju, širših kolotekih in blatnikih.

Toda ključno vprašanje je bilo: je smiselno za raptorja plačati dodatnih 12 tisoč evrov, kolikor je dražji od rangerja v do zdaj najvišjem paketu opreme wildtrak. Oba imata namreč enak motor in menjalnik, zato v vsakdanjem uporabniškem smislu bistvene razlike med njima ni.

Primerjava ranger wildtrak in raptor (dvojna kabina):

Ranger wildtrak Ranger raptor Dolžina: 5.359 mm 5.363 mm Širina: 1.977 mm 2.208 mm Višina: 1.848 mm 1.873 mm Kolotek: 1.560 mm 1.710 mm Medosje: 3.220 mm 3.220 mm Dolžina poda: 1.560 mm 1.560 mm Višina poda od tal: 857 mm 906 mm Odmik od tal: 237 mm 283 mm Masa: 2.211 kg 2.510 kg Nosilnost: 1.059 kg 620 kg

Raptor je opremljen s posebnimi terenskimi pnevmatikami BF Goodrich z dimenzijami 285/70 R17. S premerom 838 milimetrov in širino 285 milimetrov ter ojačano bočnico so prilagojene zahtevni uporabi. Foto: Gregor Pavšič

Zaradi okrepljene šasije in spremenjene geometrije znaša vstopni kot 32,5 stopinje, izstopni pa 24 stopinj. Raptor lahko neovirano vozi po vodi z višino 850 milimetrov. Vso vozniško izkušnjo nadgradi še šest voznih profilov. Foto: Gregor Pavšič

Nosilnost le dobrih 600 kilogramov, a pravo bistvo raptorja je drugje

Toda resnici na ljubo obe različici rangerja pomenita tudi povsem drugačen tip kupcev in zato primerjava med njima tudi ni povsem poštena. Wildtrak je še vedno namenjen delovnim nalogam, raptor pa predvsem zabavi, še resnejšim terenskim izzivom. Raptor ima okrog 400 kilogramov manjšo nosilnost zadnjega tovornega dela, kar je kajpak treba upoštevati.

Ročica samodejnega 10-stopenjskega samodejnega menjalnika. Foto: Gašper Pirman Takemu vozilu bi pripadal šestvaljnik

Raptorja namreč poganja dvolitrski štirivaljni dizelski motor z močjo 157 kilovatov (213 "konjev«), ki se na kolesa prenaša prek 10-stopenjskeg samodejnega menjalnika. Ta motor je dejansko celo najšibkejša točka raptorja. Volkswagen v konkurenčnem amaroku nudi tudi šestvaljnik in po naših izkušnjah ta nudi boljše vozne lastnosti in vsaj kak liter nižjo porabo goriva. Pri raptorju je ta znašala okrog 12 litrov na 100 prevoženih kilometrov.

Ker Ford naslednjo generacijo rangerja razvija prav v sinergiji z Volkswagnom, bi tak motor v sicer izjemno vpadljivo vozilo nedvomno sodil.

Agresivni pragovi, blažilniki Fox Racing Shox, terenske gume ...

Blažilniki Fox Racing Shox s prilagoditvijo glede na zaznani položaj zagotovijo večje sile blaženja pri ekstremni obremenitvi, manjše sile v zmernejših pogojih pa poskrbijo za uglajeno vožnjo po cestah. Sprednji blažilnik je za 32 odstotkov bolj tog, zadnji pa za 18 odstotkov.

Športne blažilnike z bati s premerom 63,5 milimetra dopolnjujejo krmilne ročice iz aluminija, spredaj so uporabljeni stolpi z izpostavljenimi amortizerji, zadaj za vzmetenje skrbi kombinacija vijačnih vzmeti in vgrajenih Wattovih členov, ki omogoča pomik osi gor in dol s kar najmanj prečnega gibanja.

Tako vozilo pa prav poceni kajpak ni. Testni ranger raptor je brez 2.000 evrov popusta stal 57 tisočakov. V to ceno je sicer vključeno skoraj vse, tudi posebne terenske gume in pokrivalo zadnjega dela. Med dodatno opremo pa se na primer znajde stilska polepitev vozila, kar stane dobrega tisočaka.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič