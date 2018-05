Dvojček v rožnati majici o iskanju dodatnih minut

Simon Yates

25-letni Simon Yates, brat dvojček kolesarja Adama Yatesa, je po prvem tednu 101. izvedbe Dirke po Italiji v vodilnem položaju. Član avstralskega moštva Mitchelton–Scott je rožnati vrhunec načrtoval že v začetku leta. Trenutno vodstvo se mi ne zdi nič posebnega, se pa zaveda, da za končno zmago potrebuje bistveno več prednosti. "In to še pred kronometrom," je napovedal na novinarski konferenci, ki je potekala na drugi prost dan na rožnati pentlji.

Kolesarji, ki se merijo na prvi tritedenski etapni dirke te sezone, so imeli včeraj prost dan. Po devetih etapah Dirke po Italiji, so se ustavili v italijanskem turističnem središču Montesilvano, najboljši so imeli del dneva rezerviran tudi za številne medijske obveznosti.

Pred mikrofoni se je znašel tudi trenutno vodilni na rožnati pentrlji, 25-letni Britanec Simon Yates, ki je na vprašanje, ali je verjel oz. verjame, da lahko zmaga na Dirki po Italiji, podal suveren odgovor: Da, seveda. Dobro sem treniral, na Giro sem prišel v odlični formi."

Na lanski Dirki po Franciji je bil Yates najboljši v kategoriji mladih kolesarjev. Foto: Reuters

Njegov najbližji zasledovalec je ekipini kolega Esteban Chaves, ki si je pridelal 32 sekund zaostanka, medtem ko je lanski zmagovalec Tom Dumoulin z zaostankom 38 sekund trenutno tretji,

Znotraj minute zaostanka sta samo še Thibaut Pinot iz ekipe Groupama-FDJ) in Domenico Pozzovivo, član moštva Bahrain-Merida, ki ima na Giru dva slovenska predstavnika, Mateja Mohoriča (z zaostankom več kot 25 minut je trenutno na 43. mestu), ki je v 8. etapi poskušal s pobegom, a se mu računica ni izšla in Domnom Novakom, ki je z zaostankom več kot ene ure trenutno na 143. mestu.

Odločilne etape pred kronometrom

"Mislim, da so konkurenti še vedno zelo močni, navdušil me je predvsem Pozzovibo, zelo blizu je bil tudi Pinot," Yatesove beseda povzema kolesarski portal Cyclingnews, "tudi Tom je blizu, s tem, da kronometer šele prihaja. Ti trije kolesarji so me najbolj navdušili. Vem, da za končno zmago potrebujemo še nekaj več prednosti, ne vem koliko, morda dve, morda tri minute, predvsem pred specialisti za vožnjo na čas" je izpostavil. "Če se bodo noge dobro vrtele, bom napadel, poskusil bom, in to še pred kronometrom. Normalno je, da bom na kronometru izgubil precej prednosti, sem le manjše rasti in večji, močnejši fantje lahko obračajo precej več wattov, kot jih zmorem jaz."

Britanec Chris Froome je v generalni razvrstitvi trenutno na 11. mestu. Foto: Reuters

Odpisal ni niti Britanca Chrisa Frooma, ki še vedno čaka na uradni epilog dopinške afere, in je po slabši predstavi in padcih v prvem tednu trenutno v skupnem seštevku z zaostankom dveh minut in 27 sekund na 11. mestu.

"Ne vem natančno, kakšen je njegov zaostanek, a tako kot Tom si tudi on v kronometru lahko nabere precej prednosti. V tretjem tednu bo močan nasprotnik," je prepričan Yates.

Poudaril je še, da je glavni cilj moštva Mitchelton-Scott, katerega član je tudi Luka Mezgec, ki trenutno vozi na Dirki po Kaliforniji, ekipna zmaga, kar je na nek način potrdil tudi Chaves. Na vprašanje, kdo je resnični kapetan ekipe, on ali Yates, je 28-letni Kolumbijec postregel z diplomatskim odgovorom: V tej ekipi je številka ena samo Mitchelton-Scott.

Esteban Chaves, trenutno 2. v generaln razvrstitvi, je na vprašanje, kdo je kapetan v ekipi diplomatsko odgovoril, da je na prvem mestu samo Michelton-Scott. Foto: Getty Images

Kronometer, ki bo pomemben test tudi za Yatesa, bo na sporedu 22. maja, dan po tretjem prostem dnevu na dirki. Kolesarje čaka 34-kilometrska trasa od Trentina do Rovereta. Kolesarska karavana se bo tri dni prej najbolj približala Sloveniji – v soboto, 19. maja, jih čaka vzpon na sloviti Zoncolan.