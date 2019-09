Etapa trpljenja, ki bo prinesla marsikateri odgovor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred kolesarji na Vuelti je deveta, peklenska etapa s kar petimi kategoriziranimi vzponi. Kolesarji bodo prvič in zadnjič na tej dirki dosegli točko nad 2.000 metri.

Deveta, 94,4 kilometra dolga etapa, ki bo kolesarje popeljala od Andorre la Vella do Cortals d'Encamp, se bo začela ob 14.54.

Pekel se bo začel kmalu bo štartu in ne bo popustil vse do cilja. Kolesarje že po osmih kilometrih za uvod čaka 17 kilometrov dolg vzpon prve kategorije na 1.985 metrov visok Coll d'Ordino (kolesarji se bodo povzpeli za 800 metrov, povprečni naklon bo petodstoten), po 45 kilometrih pa bodo zagrizli v gorski cilj najtežje kategorije na Coll de la Gallina.

Kolesarji se bodo povzpeli za kar 1.000 metrov, povprečni naklon bo 8,3 kilometra, najtežji pa bo na začetku in povsem na koncu.

A tudi to še ni vse. Sledila bosta še dva vzpona druge kategorije, po krajšem oddihu v dolžini devetih kilometrov pa bo na vrsti še zaključni vzpon na Cortals d'Encamp (povprečni naklon 8,3 odstotka) na nadmorski višini 2.095 metrov, kar je najvišja točke letošnje Vuelte.

Vzpon na Cortals d'Encamp je bil del Vuelte že leta 2015, takrat je v solo vožnji slavil Mikel Landa, ki se z novo sezono iz Movistarja seli v Bahrain Merido.

V rdeči majici vodilnega bo dirkal Francoz Nicolas Edet iz ekipe Cofidis, strokovnjaki pa največ možnosti za etapno zmago napovedujejo Kolumbijcu Miguelu Angelu Lopezu (Astana), ki bo danes vozil v beli majici najboljšega mladega kolesarja, njegovemu sodržavljanu Nairu Quintani (Movistar), nosilcu zelene majice za najboljšega po točkah, in Primožu Rogliču (Jumbo-Visma).

Glavne favorite za skupno zmago na Vuelti (Lopeza, Valverdeja, Rogliča in Quintano) med seboj loči zgolj 27 sekund. Foto: Instagram

Quintana je napovedal, da bo poskušal na današnji etapi pridobiti čim večjo prednost pred Rogličem, saj je ta med favoriti za končno zmago z naskokom najboljši v kronometru, ki bo na sporedu v torek. Kolumbijca bodo verjetno ponesli tudi številni kolumbijski navijači, ki zelo goreče spremljajo dirko.

Med kolesarji, ki bi lahko dosegli odmeven rezultat na današnji etapi, se omenjata tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki blesti na svoji prvi tritedenski dirki, in še en Kolumbijec Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), ki andorske klance pozna do potankosti, saj je Andora že nekaj let njegov drugi dom.

Pričakovati je mogoče boj za sleherno sekundo. Favorite za končno zmago (Alejandro Valverde, Lopez, Roglič in Quintana) namreč med seboj loči le 27 sekund.

Dirka po Španiji, skupno po 8. etapi:



1. Nicolas Edet (Fra/Cofidis) 32:16:24

2. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-Merida) + 2:21

*3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 3:01

*4. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 3:07

*5. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 3:17

*6. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:28

7. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 3:45

8. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 4:59

9. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 5:37

10. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 5:53

...

110. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 1:03:06

117. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 1:05:31

146. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 1:21:19



* - favoriti za skupno zmago na Vuelti

Jutri bodo kolesarji imeli prost dan, v torek pa jih čaka kronometer, edina posamična vožnja na čas na tej dirki (36,2 km).