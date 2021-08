Na vrsti so prvi resnejši klanci. Bo kdo ogrozil Primoža Rogliča?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvih dveh etapah letošnje Dirke po Španiji so razlike med kolesarji majhne, Primož Roglič (Jumbo-Visma), zmagovalec uvodnega kronometra, je v drugi etapi zadržal rdečo majico vodilnega, a njegova prednost pred Špancem Alexom Aranburujem (Astana Premier Tech) znaša le štiri sekunde. Danes so na vrsti prvi resnejši klanci na dirki, tudi zahtevni ciljni na Picon Blanco, kar je najbrž zagotovilo za večje razlike.

Primož Roglič, zmagovalec zadnjih dveh španskih pentelj, je že od prvega dne 76. izvedbe odet v rdeče. Danes kolesarje čaka zahtevnejša in predvsem dolga, 202,8-kilometrska etapa. Začela se bo v kraju Santo Domingo de Silos ob 12.10, "kilometer nič" pa naj bi karavana dosegla osem minut kasneje. Etapa se bo zaključila s ciljnim vzponom na Picon Blanco, in sicer enkrat med 17.14 in 17.46.

Že kakšnih 13 kilometrov po startu se bodo kolesarji začeli vzpenjati, najprej na manjši nekategorizirani klanec, takoj za njim pa na Puerto de Manquillo, 1.430 metrov nad morjem. To je klanec tretje kategorije, ki ima 7,2-kilometrski vzpon s 4,3-odstotnim povprečnim naklonom. Sledi dolg spust, prekinjen z nekaj krajšimi manjšimi klanci, nato pa šele na 180. kilometru etape novi gorski izziv, vzpon na Alto de Boccos (780 m. n. v.) z 2,8-kilometrskim vzponom in 6,3-odstotnim naklonom.

Foto: A.S.O.

Zaključni vzpon na Picon Blanco pa bo že resen preizkus forme favoritov. Gre za 7,6-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom kar 9,3 odstotka in deli, ki presegajo deset odstotkov, ter celo dvema 18-odstotnima "stopnicama". "O tem zaključku ne vem ničesar. Jutri bomo videli, ali nam bo vzpon všeč," je po včerajšnji etapi povedal vodilni Roglič, ki bo moral danes paziti na največje konkurente za zmago v skupnem seštevku.

Skupni vrstni red po dveh etapah Vuelte 2021: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 4;07:29

2. Alex Aranburu (Špa/Astana-Premier Tech) + 0:04

3. Michael Matthews (Avs/BikeExchange) 0:10

4. Josef Černy (Češ/Deceuninck-Quick-Step) isti čas

5. Dylan van Baarle (Niz/Ineos Grenadiers) 0:11

6. Andrea Bagioli (Ita/Deceuninck-Quick-Step) 0:12

7. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana-Premier Tech) 0:14

8. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:15

9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) isti čas

10. Chad Haga (ZDA/Team DSM) 0:17

...

35. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 0:31

51. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 0:46

...

