Za konec slovenske pentlje še sprinterska poslastica, toda ...

Po tem, ko je Tadej Pogačar ob pomoči izjemnega moštvenega kolega pri UAE Emirates, Poljaka Rafala Majke v tretji in četrti etapi bolj ali manj že odločil zmagovalca 28. dirke Po Sloveniji, je danes na zadnji etapi od Vrhnike do Novega mesta spet čas za sprinterje. Bolj na očeh bosta spet slovenski as Luka Mezgec in njegov nizozemski kolega v ekipi BikeExchange-Jayco Dylan Groenewegen.