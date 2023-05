Zaključek po Rogličevem okusu, bo napadel rožnato majico? Padci terjali nov odstop.

Na razburljivi Dirki po Italiji je na vrsti 12. etapa, ki bo v 185 kilometrih od Braja do Rivolija kolesarjem ponudila dva kategorizirana vzpona in skupno 2.300 višinskih metrov. Zaključek je pisan na kožo eksplozivnemu Primožu Rogliču (Jumbo-Visma), ki za vodilnim Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) v skupnem seštevku zaostaja le dve sekundi. Bo Zasavec danes napadel rožnato majico?

Včeraj bi morali favoriti za skupno zmago malce počivati, saj je bila trasa 11. etape primerna za sprinterje, a je znova prišlo do dramatičnih dogodkov. Pred začetkom so to bile šokantne novice o okužbah s covid-19, v zaključku dneva padci. V enem jo je skupil tudi Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) in odstopil z Gira ter tretje mesto v skupnem seštevku prepustil Portugalcu Joau Almeidi (UAE Emirates).

Alessandro Covi se je poslovil od Gira. Foto: Guliverimage Zaradi padca in posledic danes na startu ne bo člana ekipe UAE Emirates Alessandro Covi. "Alessandro je najverjetneje utrpel zlom križnice in žal ne bo mogel nadaljevati Gira. Okrevanje bo nadaljeval doma," je povedal ekipni zdravnik UAE Emirates Dr. Jason Suter. Covi je bil v sredo prvi izmed kolesarjev, ki so padli na spustu, za njim pa je padel tudi Tao Geoghegan Hart, ki je zaradi težke poškodbe prav tako moral zapustiti Giro. "Kar naenkrat sem se znašel na tleh. Takšne stvari se v kolesarstvu dogajajo, žal mi je za kar se je zgodilo Taou, ki je bil v boju za skupno zmago. Upam, da bo dobro in hitro okreval za drugi del sezone," je že v sredo povedal Covi.

Foto: zajem zaslona

Današnja etapa bo z dvema kategoriziranima vzponoma bržčas pretežka za sprinterje, zato pa bi se utegnili v zaključku pomeriti preostali favoriti na dirki, z Geraintom Thomasom in Primožem Rogličem na čelu. Prvi kategoriziran klanec, Pedaggera bo prezgodaj in prelahek, da bi premešal stanje pri vrhu razpredelnice. Gre za vzpon tretje kategorije, kolesarji pa ga bodo prečili še po 36 kilometrih etape. Zato pa bo veliko bolj zanimivo na klancu Sacra di San Michelle v zaključku etape. To je vzpon druge kategorije (9,8 kilometra s 7,1-odstotnim povprečnim naklonom), od vrha tega pa je do cilja nato še 30 zanimivih kilometrov.

Foto: zajem zaslona

Večina teh bo spust, z manjšo vmesno grbo, v zadnjem kilometru etape pa kolesarje prav tako čaka kratka, a strma (8-odstotna) rampa, na kateri bi prav Roglič lahko pokazal mišice in Thomasu odščipnil nekaj sekund. Če kapetan Ineosa Slovenc ne bo mogel slediti, bo izgubil rožnato majico.

Foto: zajem zaslona

12. etapa Gira se bo začela ob 12.40, kolesarje pa v cilju pričakujejo med 17.04 in 17.35.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: